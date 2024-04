Neue Folgen von «Große Katastrophen»

TV-News

Fünf neue Geschichten sind im Programm des Nachrichtensenders ntv geplant.

Der RTL-Sender ntv hat fünf neue Ausgaben vonangekündigt. Der Startschuss fällt am Pfingstmontag, den 20. Mai, um 20.15 Uhr. Zum Auftakt stehen Freizeitparks auf dem Programm. Unter anderem wird eine Katastrophe des Dreamworld in Australien aufgezeigt. «Destruction Decoded» läuft somit bereits in der zweiten Staffel.Am Pfingstmontag geht die Ausstrahlung der Reihe auch schon mit weiteren Folgen weiter – dieses Mal Konstruktionsfehler bei Schiffen. Im Laufe der Geschichte und bis zum heutigen Tag gab und gibt es unzählige Schiffskatastrophen: Vom Untergang der RMS Titanic 1912, der Kollision der Salem Express 1991 bis hin zur Katastrophe des Migrantenschiffs Messenia im Jahr 2023.Um 22.05 Uhr stehen Züge und Flüge auf dem Programm. Von der entsetzlichen Zerstörung des New Yorker World Trade Centers im Jahr 2001, dem verheerenden Einsturz der Rana-Plaza-Textilfabrik in Bangladesch im Jahr 2013 bis hin zum Gebäudeeinsturz der Apartmentanlage in Surfside bei Miami im Jahr 2021: Jedes Jahr ereignen sich katastrophale Gebäudeeinstürze überall auf der Welt.