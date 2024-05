Zweite «The Tourist»-Staffel startet

TV-News

Die Koproduktion mit der BBC ist ab Anfang Juni am Montagabend zu sehen.

Der Fernsehsender ZDF beginnt am Montag, den 3. Juni 2024, die Ausstrahlung der zweiten-Staffel. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion von Two Brothers Pictures, das zu All3Media gehört. Metropolitan Films, BBC, Stan und ZDF haben die sechsteilige Staffel produziert. Da das ZDF Doppelfolgen sendet, endet die Ausstrahlung auch schon am 17. Juni.Helen und Elliot reisen nach Irland in der Hoffnung, mehr über die Vergangenheit Elliots zu erfahren. Schnell stellt sich heraus, dass das wohl nicht die brillanteste Idee der beiden war. Kaum in der Heimat angekommen, wird Elliot entführt. Helen ruft die Polizei, die sich in Form eines netten Garda manifestiert. Leider wird dessen Freundlichkeit durch mangelndes Ermittlungsgeschick kompensiert. Helen muss die Dinge wohl selbst in die Hand nehmen. 14 Monate, drei Tage und sieben Stunden sind vergangen, seit Elliot (Jamie Dornan) von Helen (Danielle Macdonald) mit einem einfachen Burrito-Emoji in letzter Sekunde von seinem Suizid abgehalten wurde. Inzwischen sind sie ein Paar und genießen ihre Liebe in vollen Zügen – genauer: in einem Zug in Thailand.Helen sieht dort jedenfalls den richtigen Moment gekommen, Elliot von einer Nachricht aus Irland zu berichten, die ihm jemand hat zukommen lassen: Er möge in seine Heimat kommen, um Informationen über sich selbst zu erhalten. Die beiden beschließen, zur Grünen Insel zu fliegen, und begeben sich zum festgelegten Treffpunkt aus der Nachricht. Doch die viel gelobte irische Gastfreundschaft stellt sich in diesem Fall leider als Falle heraus: Elliot wird von Maskierten entführt; Helen bleibt verzweifelt zurück.