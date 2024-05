TNT setzt «Lazarus Project» fort

US-Fernsehen

Ab Juni wird die zweite Staffel der Sky-Serie ausgestrahlt.

Die zweite Staffel des BAFTA-prämierten Action-Thrillerswird am Sonntag, den 9. Juni, um 21 Uhr auf TNT Premiere haben. Die für den Emmy-Award und den BAFTA nominierten Paapa Essiedu («I May Destroy You»), Anjli Mohindra («Bodyguard»), Tom Burke («Strike»), Caroline Quentin («Bridgerton»), Rudi Dharmalingam («Wakefield») und Charly Clive («Pure») kehren zurück, als die Welt in eine tödliche Zeitschleife geraten ist und das Lazarus-Team in einem Wettlauf gegen die Zeit die Menschheit retten muss.In der neuen Staffel ist der resolute Lazarus-Agent George (Essiedu) in Ungnade gefallen, nachdem er die Organisation im Namen der Liebe verraten hat. Er ist entschlossen, sich reinzuwaschen und das Vertrauen seiner Freunde, Kollegen und der Liebe seines Lebens zurückzugewinnen. Doch als er herausfindet, dass die Sache, für die er kämpft, finsterer ist, als es den Anschein hat, ahnt George, dass die einzige Person, der er wirklich vertrauen kann, er selbst ist.«The Lazarus Project» wird von Urban Myth Films in Zusammenarbeit mit Sky Studios produziert. Executive Producer sind Julian Murphy, Johnny Capps und Joe Barton. Paul Gilbert ist ausführender Produzent für Sky Studios. Die Serie wurde von NBCUniversal Global Distribution im Auftrag von Sky Studios erworben.