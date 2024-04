Nächste Großveranstaltung  Nächste RTL-Clipshow

TV-News

Gegen das Finale des DFB-Pokals verzichtet RTL auf ein aufwendiges Show-Format und erzählt die 44 unglaublichsten Geschichten aus der Welt der Superreichen.

Am 11. Mai, wenn in Malmö derausgetragen wird, sendet RTL als Konkurrenz-Angebotund präsentiert die „55 lustigsten Momente vor laufender Kamera“. Eine Woche später veranstaltet RTL die, ehe am 25. Mai eine weitere Clipshow herhalten muss. Der Grund dafür liegt in Berlin, wo am selben Abend das DFB-Pokal-Finale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern ausgetragen wird.Gegen König Fußball setzt der Kölner Sender auf die vierstündige Sendung. Darin verspricht man „faszinierende Einblicke in ein Leben voller Glamour und Luxus“, die von „opulenten Anwesen“ und „exklusiven Veranstaltungen“ sowie „exquisiten Geschmackserlebnissen“ erzählen. Wie lebt es sich, wenn Geld keine Rolle spielt? Die Show will hinter die Kulissen einer Welt blicken, die für die meisten Menschen wohl nur hinter verschlossenen Türen existiert.Ab Mitternacht setzt RTL wie gewohnt auf die Reality-Showsowie ab 1:35 Uhr auf eine alte-Episode.