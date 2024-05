Filme des Grauens

Im Dezember 2019 waren Rose Mclver, Ben Lamb, Alice Krige in der von Nate Atkins verfassten Fortsetzung von «A Christmas Prince» zu sehen.

Netflix hat sich in den letzten Jahren als führender Anbieter von Weihnachtsfilmen etabliert, die die festliche Stimmung verbreiten und das Herz der Zuschauer erwärmen sollen. Die Fortsetzungkonnte die hohen Erwartungen, die durch den Erfolg der vorherigen Filme der Reihe geschürt wurden, nicht erfüllen. Der Film, der am 5. Dezember 2019 veröffentlicht wurde, erhielt eine Reihe negativer Kritiken, und das aus guten Gründen. Ein Hauptkritikpunkt ist die Vorhersehbarkeit der Handlung.Ein Hauptkritikpunkt ist die Vorhersehbarkeit der Handlung. Der Film folgt einem vorhersehbaren Muster von Klischees und Stereotypen, das für das Genre der Weihnachtsromantik typisch ist. Von den Charakterentwicklungen bis hin zu den Handlungsbögen gibt es wenig Überraschendes, was dazu führt, dass der Film an Originalität und Frische verliert.Darüber hinaus wirken die Dialoge oft steif und kitschig, was dazu beiträgt, dass die Charaktere flach und uninteressant erscheinen. Die Beziehung zwischen Amber und Richard, die in den vorherigen Filmen noch einen gewissen Charme hatte, wirkt in diesem Film erzwungen und unglaubwürdig. Es mangelt an echter Chemie und Tiefe, was es schwierig macht, sich in ihre Geschichte einzufühlen.Ein weiterer Aspekt, der bei vielen Zuschauern auf Kritik stieß, war die übertriebene Inszenierung des Films. Die opulenten Sets und die prächtigen Kostüme, die in den vorherigen Filmen der Reihe so gut funktionierten, wirken hier oft überladen und unnatürlich. Anstatt die festliche Atmosphäre zu verstärken, lenken sie vom eigentlichen Kern der Geschichte ab und lassen den Film künstlich und aufgesetzt erscheinen.„Obwohl er einen Knast, einen Fluch und einen schockierenden Diebstahl bietet, ist es unwahrscheinlich, dass dieser flache, langweilige Film in das Universum der Feiertagsklassiker aufgenommen wird, also zügeln Sie Ihre Erwartungen und akzeptieren Sie, dass Sie etwas mehr brauchen, um den Abend zu retten“, schrieb New York Times-Autorin Helen T. Verongos. „Bringen Sie die Kinder ins Bett und schalten Sie für einen Schlummertrunk «The Crown» ein, um sich mit ein oder zwei spannenden Folgen zu erholen.“Die Enttäuschung vieler Zuschauer, die aufgrund der Erfolge der vorherigen Filme der Reihe hohe Erwartungen hatten, ist unübersehbar. Trotz des charmanten Settings und der liebenswerten Charaktere gelang es dem Film nicht, die Magie der Weihnachtszeit einzufangen und das Publikum zu begeistern. Es bleibt zu hoffen, dass zukünftige Filme des Genres sich mehr auf Originalität und Substanz konzentrieren und weniger auf oberflächliche Klischees zurückgreifen.