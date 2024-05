Podstars

Mit fiesen Tricks überredete der Yoga-Tantra-Guru Gregorian Bivolaru seine Opfer zum Geschlechtsverkehr.

- das ist der Podcast von Bayern 2, der nun schon in der vierten Staffel von Kulten und religiösen Bewegungen erzählt. «Seelenfänger»-Staffel 4 beginnt mit Natalie, die eigentlich einfach nur Tantra-Yoga machen wollte und jetzt vor ihrem Guru steht, nackt, um zur Erleuchtung zu kommen, in dem sie Sex mit ihm hat. Das Gleiche ist auch Eva passiert, die ebenfalls im Podcast zu Wort kommt. Tantrische Initiation nennt der Guru diesen Akt der Erleuchtung. Wie Natalie und viele andere Frauen in diese Welt voller Dämonen, Tantra-Rituale und Heilkräuter gekommen ist, einer Welt, die erschaffen und beherrscht wird von einem Guru, der von Interpol gesucht wird, hineingerutscht sind, erzählt die vierte Staffel «Seelenfänger»: Toxic Tantra.Die Frauen, die in «Seelenfänger: Toxic Tantra» zu Wort kommen, haben alle zuerst Yoga-Kurse belegt und sind dann immer tiefer in die von Guru Gregorian Bivolaru aufgebauten Welt des Machtmissbrauchs und der Manipulation hineingeraten. Die acht Episoden der vierten Staffel von Seelenfänger geben tiefe Einblicke in die Yogabewegung Altman, die von betroffenen Frauen wie eine Sex-Sekte beschrieben wird. Die Hosts des Podcast und Reporterinnen des Bayrischen Rundfunks Christiane Hawranek und Katja Paysen-Petersen beginnen Undercover mit einer Probestunde haben über ein Jahr lang in der Altman-Gemeinschaft recherchiert. Schon zu Beginn der Recherche stand Altman-Gründer Bivolaru unter Verdacht auf Menschenhandel. Im November 2023 wird der Guru in Frankeich verhaftet. Zum Zeitpunkt der Verhaftung hatten die beiden Reporterinnen schon mit Frauen gesprochen, die das Tantra-Sex-Ritual mit dem spirituellen Leader schon "absolviert" hatten.Im Laufe der Recherchen fliegen die beiden auch nach Rumänien, lassen sich ihre Aura messen und lauschen einem Vortrag. Die Zuhörenden gehen im weiteren Verlauf mit auf eine Reise in einen Stripclub in Bukarest, wo man Frauen aus der Yoga-Schule an der Stange tanzen sehen soll, und zu den Yoga-Sommercamps an der Schwarzmeerküste. Weiter geht es mit der verstörenden Reise von Natalie nach Paris, die in der tantrischen Initiation mit Bivolaru, dem Greek, gipfelt.Christiane Hawranek berichtet in der Bonusfolge zu «Seelenfänger: Toxic Tantra» im Gespräch mit Viktoria Kopmann vom Tagesschau-Podcast «K11» über die Entstehung der acht Episoden. Darin wird Bivolaru mit seiner vor mehr als 30 Jahren gegründeten Yoga-Bewegung und dem besonderen Aspekt des Tantra-Yogas unter dem Dachverband der Bewegung Atman näher vorgestellt. Christiane berichtet darüber, wie sie selbst vor Ort recherchierten, welche und wie sie die Erzählungen der Frauen abgeglichen, ausgewertet und dann in den Podcast eingebaut haben.