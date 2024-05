«Couples Therapy» geht Ende Mai weiter

US-Fernsehen

Der Sender Showtime hat die neuen Geschichten angekündigt.

Die Doku-Seriewird am 31. Mai 2024 mit der vierten Staffel fortgesetzt. Paramount+ with Showtime wird die Serie am letzten Tag der TV-Season veröffentlichen, damit diese noch für die Emmy-Nominierungen vorgesehen wird. Nach Informationen von „Variety“ werden die ersten beiden Episoden am Sonntag, den 2. Juni 2024, um 22.00 Uhr im linearen Kabelfernsehen ausgestrahlt.In «Couples Therapy» werden Ausschnitte aus den Therapiesitzungen von drei bis vier Paaren pro Staffel gezeigt. Die Produzenten und Therapeuten der Serie wollten zeigen, wie ein therapeutischer Prozess wirklich aussieht. Es ging ihnen nicht darum, den Zuschauern ein Drama zu zeigen, sondern die tiefgründige Arbeit, die eine echte Therapie mit sich bringt. Die Paartherapeutin Orna Guralnik begegnet ihren Patienten zum ersten Mal, wenn diese ihre Praxis betreten. Ihre Praxis ist mit zahlreichen Kameras ausgestattet, die hinter einem Einwegspiegel verborgen sind. Jedes Paar nimmt an einem 20-wöchigen Therapieprogramm teil, die einstündigen Sitzungen werden aufgezeichnet, für das Fernsehen geschnitten und zu neun Episoden zusammengestellt. Die Serie wird in New York gedreht.Für die Therapiesitzungen gibt es einige Regeln. So dürfen die Paare keine tieferen Gespräche über ihre Kinder führen, da diese nicht damit einverstanden sind, dass über die Therapie und ihr Leben im Fernsehen gesprochen wird. Es gibt keinen Kontakt zwischen den Paaren und den Mitgliedern des therapeutischen Teams. Sie treffen sich nur mit der Paartherapeutin Guralnik. Guralnik hat eine Beraterin, Virginia Goldner, mit der sie den Therapieprozess bespricht.Der Norddeutsche Rundfunk hat eine ähnliche Serie produzieren lassen. «Die Paartherapie» mit Eric Hegmann wurde in der ARD Mediathek ausgestrahlt und die zweite Staffel ist seit April 2024 als Podcast-Serie verfügbar.