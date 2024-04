Weder ProSieben noch Sat.1 übertragen Raabs Kampf

TV-News

Zweimal hat ProSieben bei diesem Sportereignis übertragen. Eine dritte Runde wird es bei ProSiebenSat.1 nicht geben.

Stefan Raab will noch einmal gegen Ex-Weltmeisterin Regina Halmich boxen. Der Chef der ProSiebenSat.1 Media SE, Bert Habets, kündigte im Rahmen der Jahreshauptversammlung am Dienstag an, dass dieser Kampf nicht innerhalb der Sendergruppe übertragen werde. Der Fernsehsender kreierte damit einst eine Art Promi-Boxen. Die erste Sondersendung am 22. März 2001 sahen 7,37 Millionen Zuschauer, davon 5,46 Millionen Jugendliche.Sechs Jahre später wurde diese Veranstaltung als «McFit Fight Night» wiederholt. Die Raab-Show lief ab 22.35 Uhr und erreichte 7,74 Millionen Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 4,32 Millionen, was dem Sender fantastische 43,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bescherte. Damit bleibt nach dem Ausstieg von ProSieben nur noch RTL als ernstzunehmender Konkurrent, schließlich produzierte Raab in den vergangenen Jahren vermehrt für den Kölner Sender. Auch zur Europameisterschaft hat seine neu gegründete Produktionsfirma Raab Entertainment ein tägliches EM-Format bei RTL untergebracht.Zu Ostern kündigte Stefan Raab an, als Influencer durchstarten zu wollen. So ist es auch gekommen, der Instagram-Account des Künstlers verzeichnet mehrere Millionen Aufrufe. Am 14. September 2024 treten Stefan Raab (57) und die ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) vor 15.000 Zuschauern im Düsseldorfer PSD Dome gegeneinander an.