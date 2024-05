«DoctorBenx» Minecraft-YouTuber mit eigenen Kinderbüchern

YouTuber

von Mario Thunert 05. Mai 2024, 13:13 Uhr

«DoctorBenx» – bürgerlich Benjamin Krüger – hat sich mit Minecraft- & Roblox-Lets Plays inzwischen über 2,1Millionen Follower auf YouTube erspielt. Daneben ist er auch Autor eigener Kinderbücher.

2014 begann Benjamin Krüger unter dem Pseudonym «DoctorBenx» Lets-Play-Videos zum Open-World-Computergame Minecraft hochzuladen. Später kam auch das Spiel Roblox sowie weitere kleine Games hinzu. Der steigende Erfolg seiner Lets Plays reichte ihm aber nicht, sodass er zwischenzeitlich auch einen Parallel-Kanal mit Reaction-Videos unter dem Label «Benson» betrieb, auf dem ihm 267.000 Leute folgten. Diese Aktivität hat er inzwischen wieder eingestellt und konzentriert sich auf Minecraft, welches er zunehmend auch mit anderen YouTubern ausbaut.Mit bürgerlichem Namen heißt «DoctorBenx» bzw. «Benx», wie er sich nun vereinfacht nennt, Benjamin Krüger. Geboren wurde der heute 34-Jährige 1990 an einem Ort zwischen Halle und Leipzig. In Halle ging er auch zwei Jahre zur Schule. Nach seiner Schulzeit begann er ein Jurastudium, welches er aber nach dem ersten Staatsexamen abbrach, um sich voll und ganz auf sein YouTuber-Dasein zu konzentrieren.Dieses Dasein bestand zunächst aus üblichen Lets-Play-Videos und ist mittlerweile zu einem weitverzweigten Minecraft-Universum gewachsen, in dem er mit anderen YouTubern bzw. YouTube-Freunden eine eigene Minecraft-Stadt erbaut hat, die er gemeinsam mit ihnen in bis zu drei Stunden langen Videos bespielt. Das Projekt, welches am 29. Januar 2023 entstanden ist, nennt sich konsequenter Weise ‚Minecraft Freunde‘ und hat neben Benx die YouTuber und YouTuberinnen Awesomeelina, NotGambo, Logo, Chaosflo44, IsyCheesy, Fabo, Raynxcole, Ebru und Fabi als Mitglieder. Hier hat Benx seinen eigenen ‚Kanzlertower‘ gebaut und ein Steuersystem eingeführt. Aber auch eskapistisch trivialere Nuancen haben Platz in diesem Kontext – so locken die Freunde sich gegenseitig und andere mit TNT in die Falle. Dabei lassen sie die Zuschauenden per Likes darüber abstimmen, wie viel TNT sie zur Sprengung benutzen.Parallel dazu postete er für einige Zeit unter dem Nickname «Benson» auf einem separaten YouTube-Kanal Reaction-Videos. So kommentierte er unter anderem die Privilegien von reichen Schülern auf einem Schweizer Luxus-Internat. Aber auch über eine Challenge eines anderen YouTubers, in der es darum ging, dass derjenige, der am längsten wach bleibt, 10.000 Euro erhält, machte er sich lustig. Nachdem er seine Aktivitäten auf diesem Kanal vor zwei Jahren einstellte, integriert er vereinzelte Reactions sporadisch auf seinem Minecraft-Hauptkanal.Inspiriert hat das Minecraft-Universum Benjamin Krüger darüber hinaus zu einem eigenen Kinderbuch, welches er zusammen mit seinem Onkel verfasste. In dem Buch mit dem Titel «Benx und die Hexen der Bataquampa: Ein Roman aus der Welt von Rabaukien» gehe es laut eigener Aussage darum, dass Monster besiegt und die Welt vor ihnen gerettet werden solle. Die Einnahmen des Buches, welches sich aufgrund seiner YouTube-Bekanntheit gut verkaufte, teilte Benx demzufolge mit seinem Onkel, welcher dadurch seine Hochzeit finanzieren konnte. Benjamin wiederum verzichtete auf seinen Anteil des Erlöses und spendete die 27.000 € an ein Kinder- und Jugend-Hospiz in der Nähe seiner Heimat Halle an der Saale.