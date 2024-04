Nach 2011: Ina Müller verkündet erneut deutsche ESC-Punkte

TV-News

Im vergangenen Jahr hatte Elton die Jury-Punkte aus Deutschland bekannt gegeben.

Der NDR hat bekannt gegeben, wer am 11. Mai das Punkte-Voting der deutschen Jury beimverkünden wird. Die Aufgabe übernimmt Ina Müller, die auf Moderator Elton folgt, der im vergangenen Jahr zwölf Punkte an Schweden verteilte. Müller ist mit dem Job bereits vertraut, denn 2011 wurde die Moderatorin zur damaligen ESC-Moderatorin Anke Engelke nach Düsseldorf geschaltet, um die deutschen Punkte zu verkünden. Am 11. Mai wird sie sich in Malmö aus einem Studio des NDR in Hamburg-Lokstedt melden. Aus welchen Personen die deutsche Jury in diesem Jahr besteht, wird der NDR entsprechend der EBU-Regeln am ESC-Finalabend bekanntgeben.Das Erste, die ARD Mediathek, eurovision.de und die ARD Audiothek übertragen das Finale aus Malmö am Samstag, 11. Mai, ab 21:00 Uhr. Deutschland wird in der Show durch ISAAK mit seinem Song „Always on the run“ vertreten.Bevor Elton und Ina Müller die Jury-Punkte verkündeten, war von 2015 bis 2022 Barbara Schöneberger diese Aufgabe übernommen. 2024 moderiert sie – wie im letzten Jahr – das Rahmenprogramm für das ESC-Finale, die Shows «ESC – der Countdown» und «ESC – die Aftershow», live aus Malmö. Die Sendungen sind erneut zeitgleich auch in Österreich und der Schweiz zu sehen. Nach den Vorgaben der Europäischen Rundfunkunion (EBU) müssen sich die Präsentatoren der Jurypunkte im eigenen Land befinden, zu ihnen wird dann geschaltet.