Mareile Höppner checkt die Tricks der Onlinehändler

TV-News

Im Anschluss sendet RTL den zweiten Teil des «stern TV Spezials» über das Bürgergeld.

RTL hat eine neue Ausgabe der Magazin-Reiheangekündigt, durch die Mareile Höppner am Donnerstag, den 30. Mai, um 20:15 Uhr führen wird. Nach den Sendungen über Tiefkühlkost und Fleisch geht es in der dritten Folge um „die Tricks der Onlinehändler“. Mithilfe von Testfamilien will die «Extra»-Moderatorin und ihr Team die Kniffe und Täuschungsmechanismen beim Online-Shopping aufdecken.Es sollen unter anderem diese und weitere Fragen beantwortet werden: Mit welchen Verkaufsmaschen locken Webseiten, Influencer und Versandhändler ihre Kunden? Was taugen die auf Social Media beworbenen Produkte wirklich? Und was steckt hinter Lockangeboten wie „Nur noch drei Stück verfügbar“? Außerdem wird gecheckt, mit welchen (gesundheitlichen) Risiken Einkäufe über günstige China-Shops wie Temu und Shein einhergehen und woran sich gefakte Markenprodukte erkennen lassen. Darüber hinaus gehen die Journalisten auf Spurensuche und werfen einen Blick hinter die Retouren-Verarbeitung.Im Anschluss ist zunächst die Nachrichtensendunggesetzt, ehe Steffen Hallaschka den zweiten Teil vonpräsentiert. Den ersten Teil zeigt RTL bereits am 16. Mai live ab 22:35 Uhr. Am 30. Mai findet die Sondersendung ihren Abschluss. Hallaschka diskutiert gemeinsam mit Experten sowie den Zuschauern zuhause und im Studio mittels QR-Codes die Frage, wie viel Bürgergeld angemessen sei. Zudem begrüßt er Bürgergeldempfänger, die alles für einen neuen Job tun würden, sowie jene, die das System ungeniert ausnutzen.