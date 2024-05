«WondLa» startet Ende Juni

US-Fernsehen

AppleTV+ kündigt das neue Animationsabenteuer an.

Forced to flee her underground sanctuary for Earth’s surface, Eva discovers a world unlike anything she expected.



Based on the best-selling book trilogy, WondLa comes to life June 28 only on Apple TV+ pic.twitter.com/oMOmgSzMq4 — Apple TV (@AppleTV) April 30, 2024

Apple TV+ hat den Premierentermin für den ersten Teil der mit Spannung erwarteten animierten Abenteuertrilogiebekannt gegeben, die von Skydance Animation stammt und auf der New York Times Bestseller-Buchreihe "The Search for WondLa" von Tony DiTerlizzi basiert. Die erste Staffel von «WondLa», die aus sieben Episoden besteht und von Bobs Gannaway produziert wird, wird am Freitag, den 28. Juni, weltweit auf Apple TV+ ausgestrahlt.«WondLa» dreht sich um Eva, gesprochen von Jeanine Mason («Roswell, New Mexico»), einem neugierigen, enthusiastischen und temperamentvollen Teenager, der in einem hochmodernen unterirdischen Bunker von Muthr aufgezogen wird, einem Roboter-Wärter, der von der Emmy Award nominierten Teri Hatcher («Desperate Housewives») gesprochen wird. An ihrem 16. Geburtstag wird Eva durch einen Angriff auf den Bunker auf die Erdoberfläche gezwungen, die nun von Außerirdischen bewohnt und mit einer außerirdischen Fauna bedeckt ist, und auf der keine anderen Menschen mehr zu finden sind. Tatsächlich heißt sie nicht mehr Erde, sondern Orbona. Otto, ein liebenswerter riesiger Wasserbär, mit dem Eva telepathische Kräfte teilt und der vom Emmy-Preisträger Brad Garrett («Alle lieben Raymond») gesprochen wird, und Rovender, ein mürrischer Außerirdischer mit einer schwierigen Vergangenheit, der von Gary Anthony Williams («Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows») gesprochen wird, begleiten Eva auf ihrer gefährlichen Suche nach Menschen, ihrer Heimat und ihrer wahren Bestimmung.Ebenfalls mit von der Partie sind Chiké Okonkwo («The Birth of a Nation») als Besteel, der größte Jäger von ganz Orbona; D.C. Douglas («Sharknado 2: The Second One») als Omnipod, das empfindungsfähige Handgerät der Dynasty Corporation, das jeder Mensch im Alter von sechs Jahren erhält, und der für den Emmy Award nominierte Alan Tudyk («Resident Alien») als Cadmus Pryde, Gründer der Dynastes Corporation. Die epische Trilogie feiert mit einer abenteuerlichen siebenteiligen Staffel Premiere und wird von DiTerlizzi und Gannaway zusammen mit Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, Julie Kane-Ritsch und John Lasseter, David Ellison und Dana Goldberg von Skydance Animation produziert. Die Serie wird auch von Tony Cosanella produziert.