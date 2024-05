«My Adventures with Superman» kehrt am 25. Mai zurück

US-Fernsehen

Der Warner Bros. Discovery-Sender Adult Swim hat inzwischen neue Folgen angekündigt.

Die zweite Staffel der erfolgreichen Animationsserie, die auf DC-Charakteren basiert, wird am Samstag, den 25. Mai, um Mitternacht auf Adult Swim ausgestrahlt. «My Adventures with Superman» von Warner Bros. Animation ist eine fortlaufende Coming-of-Age-Geschichte, in deren Mittelpunkt die Zwanzigjährigen Clark Kent, Lois Lane und Jimmy Olsen stehen, die gemeinsam entdecken, wer sie sind. In den Hauptrollen sind Jack Quaid als Stimme von Superman/Clark Kent, Alice Lee als Stimme von Lois Lane und Ishmel Sahid als Stimme von Jimmy Olsen zu hören.In der neuen Staffel sehen sich die drei besten Freunde mit einer Vielzahl neuer Bedrohungen konfrontiert. Mächtige Feinde tauchen aus Clarks außerirdischer Vergangenheit auf, Amanda Waller nimmt Superman ins Visier, Lois setzt sich mit der Zukunft auseinander und Jimmy Olsen gibt eine unglaubliche Menge Geld aus. Krypton ist auf dem Weg zu unseren jungen Helden, und seine Ankunft wird ihre Stärke, Loyalität und Liebe wie nie zuvor auf die Probe stellen.Sam Register («Teen Titans Go!») fungiert als ausführender Produzent. Jake Wyatt («Invader Zim: Enter the Florpus») und Brendan Clogher («Voltron: Legendary Defender») fungieren als Co-Executive Producer und Showrunner. Josie Campbell («She-Ra and the Princesses of Power») fungiert als Co-Produzentin. Die zweite Staffel von «My Adventures with Superman» wird auf Adult Swim mit zwei aufeinanderfolgenden Episoden starten, gefolgt von einer neuen Episode jeden Samstag. Neue Episoden werden auch sonntags auf Max ausgestrahlt.