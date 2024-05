ProSieben zeigt neue Dokus mit Jenke & Mischke

TV-News

Während sich Jenke von Wilmsdorff mit Technologie im Liebesleben beschäftigt, reist Thilo Mischke nach Japan zur Yakuza-Mafia.

Bis zum 14. Mai dauert die aktuelle-Staffel noch an. Im Anschluss an die Jubiläumsstaffel, in der die beiden Entertainer ihr 50. Duell gegen den Sender bestritten, wechselt ProSieben markant die Programmfarbe. Statt lustiger Spielshows setzt man am 21. Mai auf einen Doku-Abend mit Jenke von Wilmsdorff und Thilo Mischke. Wilmsdorff startet zunächst um 20:15 Uhr mitin die Primetime.Die über zweistündige Reportage befasst sich mit der Frage „von Dating App bis Sex-Roboter – Wie lieben wir in Zukunft?“, denn jeder dritte Deutsche zwischen 18 und 65 Jahren ist Single, jeder vierte Erwachsene fühlt sich einsam, die Scheidungsrate in Deutschland liegt gleichzeitig bei über 35 Prozent (Stand: 2022). In dem Film geht es zunächst um Grundsätzliches, wieso wir überhaupt Beziehungen brauchen bzw. wollen. Gibt es eine langfristige Alternative? In Japan ist ein virtueller Partner längst Realität, und es gibt Menschen, die eine „Liebes-Beziehung“ mit einer KI führen. Jenke fragt: Was passiert, wenn Maschinen unsere Gefühlswelt erobern?Im Anschluss bleibt Japan ein präsentes Thema bei Thilo Mischkes-Doku. Diese trägt den Titel „Inside Yakuza – Thilo Mischke in Japans Unterwelt“. Darin erzählt Mischke vom Machtverlust der Mafia-Organisation, obwohl sie sie eine lange der bekanntesten und umsatzstärksten kriminellen Vereinigungen der Welt war. Doch strenge Gesetze und das harte Durchgreifen der Polizei haben die Reihen der Mitglieder gelichtet und es fehlt an Nachwuchs. Thilo Mischke gelingt es, einen der einflussreichsten Yakuza-Bosse Tokios zu interviewen und einen tiefen Einblick zu erhalten. Ab 23:20 Uhr gibt es dann zumindest einen Teil von Joko und Klaas zu sehen. Gemeinsam mit der Berliner Band Beatsteaks präsentiert Klaas Heufer-Umlauf ein