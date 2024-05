Barrymore übernimmt «Hollywood Squares»

US-Fernsehen

Die neue Show wird nun im Januar mit mehreren Folgen ausgestrahlt.

Die Schauspielerin und Moderatorin Drew Barrymore übernimmt das Remake der alten Spielshow, das der Sender CBS am Donnerstag auf einer Pressekonferenz überraschend bekannt gab. Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment, und George Cheeks, Präsident und CEO von CBS, ließen die Bombe auf einer Pressekonferenz platzen.Jesse Collins (für Jesse Collins Entertainment) und Barrymore (über ihre Flower Films) sind die Produzenten der neuen «Hollywood Squares». Ein Großteil des Formats bleibt gleich: "Das Spielbrett ist ein vertikaler Stapel von Würfeln mit offenen Seiten, die jeweils von einem Prominenten besetzt sind, der an einem Schreibtisch sitzt und den Teilnehmern gegenübersteht. Den Prominenten werden Fragen gestellt, und die Teilnehmer bewerten die Richtigkeit der Antworten, um das Spiel zu gewinnen."Drew ist bereits Teil unserer CBS-Familie", sagte Reisenbach mit Blick auf «The Drey Barrymore Show». "Sie ist charmant, sie ist einnehmend, sie wird ihre Freunde unter die Plätze bringen. Wir glauben, das wird eine tolle 10-Uhr-Show für uns. Wir haben jetzt einen wirklich soliden Mittwochabend mit Spielshows, um die «Survivor»-Staffeln zu überbrücken".Cheeks fügte hinzu: "Wir erfinden Hollywood Squares neu. Wir werden den Elementen der alten Schule treu bleiben, aber wir wollen jemanden mit dieser Persönlichkeit, diesen Beziehungen und einfach jemanden, der ein eingefleischter Fan der Serie ist, als Anker haben. Wir können es kaum erwarten, sie in der Hauptrolle zu sehen. Die letzte Ausstrahlung war 2004 mit Tom Bergeron als Gastgeber.