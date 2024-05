Shay geht auf Weltreise

US-Fernsehen

Für die neue Max-Serie wird sie die Erde erkunden und neue Drinks anschauen – und natürlich auch probieren.

Die Max Original-Seriewird am Donnerstag, 23. Mai, auf Max ausgestrahlt. Neue Episoden der vierteiligen Serie werden wöchentlich ausgestrahlt.Shay Mitchell erkundet die Welt mit einem Drink nach dem anderen. Sie besucht exotische Orte, probiert einzigartige Zutaten und trifft auf erfahrene Gastgeber. Auf ihrer Reise trifft sie auf die neuesten Getränketrends, die besten Bars und 8.000 Jahre Trinkgeschichte. «Thirst with Shay Mitchell» wird von The Nacelle Company und Amore+Vita produziert; ausführende Produzenten sind Brian Volk-Weiss, Missy Bania, Cisco Henson, Shay Mitchell und Matte Babel; co-ausführende Produzenten sind Kayleigh Rocheck und Ken Franklin.Shannon Ashley Garcia "Shay" Mitchell (geboren am 10. April 1987) ist eine kanadische Schauspielerin. Sie wurde durch ihre Rolle als Emily Fields in der Mystery-Thriller-Dramaserie «Pretty Little Liars» (2010-2017) bekannt.