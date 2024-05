ZDF berichtet ab 17:35 Uhr von der Europawahl

TV-News

Nach einem ausgiebigen Wahlabend, der bis 23:15 Uhr dauert, ist am Montag zudem ein «ZDF spezial» geplant.

Am 9. Juni 2024 findet die Europawahl statt, bei der die Bürgerinnen und Bürger der Länder der Europäischen Union die Mitglieder des Europäischen Parlaments wählen. Das erste Mal dürfen in Deutschland 16-Jährige bei dieser Europawahl abstimmen, die von 8:00 bis 18:00 Uhr ihre Stimme abgeben dürfen. Noch bevor die Wahllokale schließen, wird das ZDF auf Sendung gehen. Los geht die Berichterstattung aus dem ZDF-Wahlstudio in Berlin ab 17:35 Uhr. Bettina Schausten führt durch die Sendung, die mit Hochrechnungen und Analysen von Matthias Fornoff und die Forschungsgruppe Wahlen angereichert wird.An Schaustens Seite in der Berliner Fernsehwerft ist auch Parteienforscher Karl-Rudolf Korte. Über die Welt verteilt melden sich die ZDF-Korrespondenten mit Reaktionen aus ihren Berichtsgebieten, schließlich endet die Wahl erst um 23:00 Uhr, wenn in Italien die letzten Wahllokale schließen.Um 19:00 Uhr folgen die-Nachrichten mit einem speziellen Fokus auf die Europawahl. Barbara Hahlweg moderiert die 30-minütige Sendung, eher um 19:30 Uhr die «Terra X»-Dokuund um 20:15 Uhrauf Sendung geht. Nach demmeldet sich das Wahlteam um Schausten und Fornoff noch einmal mit den neuesten Meldungen und Gesprächen mit wichtigen politischen Playern.Schon jetzt ist auch bekannt, dass das ZDF am Montag, 10. Juni, um 19:25 Uhr einnach der Europawahl plant. Die Moderation übernimmt Matthias Fornoff. Als Gäste werden neben Experten auch Spitzenvertreter der Parteien erwartet. Die Sendung dauert bis 20:15 Uhr, dann überträgt der Mainzer Sender die Leichtathletik-EM.