«Guy's All-American Road Trip» bekommt eine weitere Staffel

US-Fernsehen

Köchin Antonia Lofaso wird die neue Runde ergänzen, indem sie mit der Familie reist.

Guy Fieri, seine Frau Lori und seine Söhne Hunter und Ryder packen das Wohnmobil für einen weiteren epischen Roadtrip durch den amerikanischen Westen in der neuen Staffel des Emmy-nominierten. Dieses Mal schließt sich die Köchin Antonia Lofaso dem Wohnmobil der Fieris und ihrer Freunde an, die sich auf ein unvergessliches Abenteuer einlassen. Mit Guy am Steuer, der sie zu den berühmtesten Reisezielen, Attraktionen und köstlichen Mahlzeiten von South Dakota bis Wyoming führt, ist diese Reise vollgepackt mit Familienwettbewerben, Spaß und tollen Erinnerungen. Schnallen Sie sich an, denn die Reise beginnt am Freitag, den 7. Juni um 21 Uhr auf Food Network."Es gibt nichts Besseres, als das Wohnmobil für einen Monster-Roadtrip mit Freunden und Familie aufzumotzen", so Fieri. "Wir sehen uns die Sehenswürdigkeiten an, kochen einen Sturm und sehen uns unser großartiges Land an... los geht's!Diese einmalige Reise beginnt in South Dakota, wo die Fieris und ihre Freunde einen Boxenstopp einlegen, um ein einheimisches Festmahl mit traditionellen Gerichten und modernen Einflüssen zu genießen. Familienwettbewerbe lockern die Reise auf, beginnend mit einem temperamentvollen Wettbewerb im Fliegenfischen unter der Leitung von Chefkoch Justin Warner. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Ellsworth zeigen Guy und die Wohnwagenbesatzung ihre Wertschätzung, indem sie den Truppen ein hervorragendes Barbecue-Mittagessen servieren. Keine Reise nach South Dakota wäre vollständig ohne einen Halt am Mount Rushmore, wo sie eine Lektion in Geschichte erhalten. Antonia besucht eine familiengeführte Büffelfarm und bringt Fleisch aus Weidehaltung mit, das sie auf dem Campingplatz zu einem leckeren Essen verarbeitet. Das Abenteuer geht auf einer Ranch in Buffalo, Wyoming, weiter, wo sie für einen Hoedown aufsatteln und sich für einen Line Dance Showdown stärken."Die Zuschauer dürfen bei diesem epischen Fieri-Familien-Roadtrip als Beifahrer mitfahren, und mit Guy am Steuer ist die Reise garantiert vollgepackt mit kultigen Attraktionen, Lagerfeuerfestessen, spannenden Wettbewerben und dem besten Essen, das der Westen zu bieten hat." Betsy Ayala, Head of Content, Food, Warner Bros. Discovery.Von Burgern und Hot Dogs auf höchstem Niveau bei einem Polospiel bis hin zu einem kulinarischen Kräftemessen mit Zutaten, die Guy in einer Fabrik für gefriergetrocknete Lebensmittel findet, verspricht jede Station fantastisches Essen und neue Erfahrungen. Bogenschießwettbewerbe, ein Besuch bei örtlichen Handwerkern, die Gebisse, Sporen und Sättel herstellen, sowie leckere Pizza nach Wyoming-Art und auf Bestellung zubereitete Chuckwagon-Steaks runden dieses unvergessliche Abenteuer ab. Dann geht es weiter zum Buffalo Bill Center of the West und zu einem Buffet im Country-Stil mit Hühnchen und geräucherter Rinderbrust, so viel man essen kann. Abgerundet wird die Reise durch einen Campingplatz-Karneval mit libanesischen und mediterranen Speisen.