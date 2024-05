«Deadly Water» kommt zu Oxygen

US-Fernsehen

Bei der neuen Show steht Kapitän Lee im Mittelpunkt und zeigt Verbrechen.

Oxygen, die Adresse für hochwertige Krimiprogramme, arbeitet mit Captain Lee Rosbach von «Below Deck» für die neue True-Crime-Seriezusammen, die am Samstag, den 1. Juni um 21.00 Uhr Premiere hat. Die Serie deckt die bösen Absichten derjenigen auf, die dachten, Verbrechen auf dem Wasser zu begehen würde sie vor der Justiz schützen.«Below Deck»-Fanliebling Kapitän Lee Rosbach ist ein Experte für anspruchsvolle Megayacht-Passagiere und eine rüpelhafte, schelmische Crew. Aber jetzt steuert er sein Schiff auf eine ganz andere Gruppe von Menschen zu - Kriminelle, die einige der schaurigsten Morde begangen haben, die jemals auf dem Wasser stattgefunden haben. Von schiefgelaufenen Traumurlauben bis hin zu angeblichen Piraten der Karibik und allem, was dazwischen liegt, sind diese wahren Kriminalgeschichten anders als alle, die an Land stattfinden. Mit seinem nautischen Fachwissen wird Kapitän Lee die Geheimnisse bemerkenswerter Mordermittlungen auf Flüssen, Seen und sogar auf offener See lüften und die düsteren, maritimen Hinweise aufdecken, die den Tätern zum Verhängnis wurden und schließlich zu ihrer Festnahme führten. Interviews mit den Familien der Opfer, Bootsexperten und Strafverfolgungsbehörden bringen neue Beweise und verstörende Enthüllungen ans Licht und nehmen die Zuschauer mit auf eine gefährliche und unvergessliche Reise.Das passiert in der ersten Folge: Als ein auf den Bahamas fahrendes Charterboot 140 Meilen vom Kurs entfernt verlassen aufgefunden wird, müssen sich die Ermittler auf ihrer Suche nach Überlebenden und Antworten durch Blutspuren und Berichte über einen möglichen Piratenangriff wühlen.