«Cobra Kai» endet im kommenden Jahr

US-Fernsehen

Die 15 neuen Geschichte teilt Netflix in drei Blöcke auf.

, die Serienfortsetzung der kultigen «The Karate Kid»-Filmreihe, kehrt für eine sechste und letzte Staffel bei Netflix zurück. Der erste Teil wird am 18. Juli ausgestrahlt, eine zweite Reihe der insgesamt 15 Episoden ist am 28. November 2024 vorgesehen. Im Jahr 2025 ist das Ende terminiert. Nach dem Ausscheiden von Cobra Kai aus dem Valley müssen unsere Senseis und Schüler entscheiden, ob und wie sie an den Sekai Taikai - den Weltmeisterschaften des Karate - teilnehmen werden.«Cobra Kai» wird von Josh Heald, Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg über ihre Produktionsfirma Counterbalance Entertainment geschrieben und produziert. Will Smith, James Lassiter und Caleeb Pinkett produzieren für Westbrook Entertainment zusammen mit Susan Ekins in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Television. Ralph Macchio und William Zabka fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten.Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Yuji Okumoto, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro und Oona O'Brien sind die Darsteller der Serie. Die ersten fünf Staffeln von Sony Pictures Television's «Cobra Kai» sind jetzt als Stream verfügbar.