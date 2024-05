CBS-Programm 24/25: «Young Sheldon»-Spin-off eröffnet den Donnerstag

Schwerpunkt

Der US-Sender hat sein Programm veröffentlicht. «Tracker» bekommt einen früheren Sendeplatz, Shows am Mittwoch bleiben im Programm.

Auch im kommenden Herbst setzt der US-Sender CBS auf zahlreiche bekannte Marken. Weiterhin im Programm sind drei «NCIS»-Serien, die vor allem am Montag ab 21.00 Uhr zu sehen sein werden. Eine Rückkehr von «NCIS: Sydney» ist erst für das kommende Jahr geplant. Die Verantwortlichen nannten auch die Gründe für die Absetzung von «NCIS: Hawaii»: Die Serie sei zu teuer gewesen und habe nicht entsprechend abgeschnitten.Vor dem «NCIS»-Slot läuft die Sitcommit Damon Wayans und Damon Wayans Jr. Der Dienstagabend bleibt in der Hand der «FBI»-Serien, der Mittwoch bekommt drei verschiedene Sendepläne. Im Herbst und Frühjahr wird «Survivor» gezeigt, im Januar kehren «The Price is Right», «Raid the Cage» und das Revival von «Hollywood Squares» zurück. Moderiert wird die neue Show von Drew Barrymore.Das «Young Sheldon»-Spin-offläuft am Donnerstag, das «Matlock»-Reboot ist für 21.00 Uhr angesetzt. Ab 22.00 Uhr ist die zweite Staffel vonzu sehen. Am Freitagabend kehrtmit der achten Staffel zurück, bevor «Fire Country» auf dem Programm steht. Am späten Abend werden die letzten Folgen von «Blue Bloods» ausgestrahlt. Der Samstagabend besteht weiterhin aus Wiederholungen, wobei CBS an diesem Tag vor allem auf das Nachmittagsprogramm schielt und stundenlang Live-Spiele der Colleges anbietet. Am Sonntag erzielt CBS mit der NFL hohe Reichweiten, am Abend startet um 20.00 Uhr die zweite Staffel von. «The Equalizer» wird den Sendeplatz um 21.00 Uhr einnehmen, das neue Medizindramadebütiert um 22.00 Uhr. Zu einem späteren Zeitpunkt hat CBS noch das «Fire Country»-Spin-Off «Sheriff Country» in der Hinterhand.Zu den neuen Dramaserien für den Herbst gehörenmit Austin Stowell in der Hauptrolle als junger Leroy Jethro Gibbs, der von Mark Harmon, dem Star der NCIS-Serie, gesprochen wird, und, eine Neuinterpretation der klassischen Fernsehserie, mit der Emmy- und Oscar-Preisträgerin Kathy Bates in der Hauptrolle als brillante, gerissene Anwältin mit ungewöhnlichen und unerwarteten Taktiken. Zur Saisonmitte wirdmit Morris Chestnut in der Hauptrolle als moderne Version eines der größten Detektive der Geschichte eingeführt, der medizinische Rätsel löst.Die neuen Multikamera-Komödien für den Herbst sindmit Damon Wayans in der Hauptrolle als glücklich geschiedener "Poppa", der immer noch seinen erwachsenen Sohn Damon Wayans Jr. erzieht, und, die Fortsetzung von «Young Sheldon», in der Georgie (Montana Jordan) und Mandy (Emily Osment) dabei begleitet werden, wie sie ihre junge Familie in Texas großziehen und dabei die Herausforderungen des Erwachsenseins, der Elternschaft und der Ehe meistern.Die neue alternative Herbstserie ist, moderiert von Manu Bennett, und folgt 16 Fremden, die sich auf eine einmalige Reise durch die tückischen neuseeländischen Alpen begeben, um den Gipfel eines weit entfernten, gewaltigen Berges zu erreichen und 1 Million Dollar zu gewinnen. In der Mitte der Saison wird eine neue Ausgabe der legendären Spielshowausgestrahlt, in der Drew Barrymore die Hauptrolle spielt und in der zwei Teilnehmer Tic-Tac-Toe spielen, um Geld und Preise zu gewinnen.Der große Wurf bleibt bei diesem Mix aus, schließlich bedient CBS zahlreiche etablierte Marken wie das «NCIS»-Franchise, eine weitere «The Big Bang Theory»-Serie sowie das «The Good Wife»-Spin-off «Elsbeth» laufen. Der Sender setzt auf Remakes wie «Matlock» und «Hollywood Squares», neue Formate sind nur vereinzelt zu finden.20.00 Uhr «The Neighborhood»20.30 Uhr «Poppa’s House» (Neue Serie)21.00 Uhr «NCIS»22.00 Uhr «NCIS: Origins»20.00 Uhr «FBI»21.00 Uhr «FBI: International»22.00 Uhr «FBI: Most Wanted»20.00 Uhr «Survivor»21.30 Uhr «The Summit» (Neue Serie)20.00 Uhr «The Price is Right at Night»21.00 Uhr «Raid the Cage»22.00 Uhr «Hollywood Squares» (Neue Show)20.00 Uhr «Survivor»21.30 Uhr «The Amazing Race»20.00 Uhr «Georgie & Mandie’s First Marriage» (Neue Serie)20.30 Uhr «Ghosts»21.00 Uhr «Matlock» (Neue Serie)22.00 Uhr «Elsbeth»20.00 Uhr «S.W.A.T.»21.00 Uhr «Fire Country»22.00 Uhr «Blue Bloods»20.00 Uhr «NCIS: Sydney»21.00 Uhr «Fire Country»22.00 Uhr «S.W.A.T.»15.00 Uhr College Football (Herbst)12.00 Uhr College Basketball (Winter)20.00 Uhr Wiederholungen22.00 Uhr «48 Hours»12.00 Uhr Football (Herbst)12.00 Uhr College Basketball (Winter)19.00 Uhr «60 Minutes»20.00 Uhr «Tracker»21.00 Uhr «The Equalizer»22.00 Uhr «Watson»