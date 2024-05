Sat.1 sichert sich «Prinz aus Zamunda 2» von Amazon

TV-News

Der Pfingstsonntag besteht aus zahlreichen Familien-Filmen, die einen Tag später größtenteils wiederholt werden. «Big Brother» kommt am Feiertag erst ganz spät in der Nacht.

33 Jahre nach dem Kassenschlagerkehrte Comedy-Urgestein Eddie Murphy als Prinz Akeem auf die Bildschirme zurück. Seine Rolle stand inzwischen kurz davor, König zu werden, und auch das Medium hatte sich verändert. Statt eines Films auf der großen Leinwand produzierten Paramount Pictures, New Republic Pictures, Eddie Murphy Productions und Misher Films für den Streamingdienst Amazon Prime Video.erschien am 5. März 2021, erhielt in der Folge aber gemischte Kritiken.Nun hat sich Sat.1 die Free-TV-Rechte an dem 110-Minüter gesichert und zeigt die Fortsetzung am Pfingstmontag, den 20. Mai, um 20:15 Uhr. Im Vorlauf ist auch der erste Teil aus dem Jahr 1988 zu sehen. Nach dem «Zamunda»-Doppel wiederholt Sat.1, der von 22:25 bis 1:25 Uhr andauert. Erst danach strahlt man die Entscheidungs-Show vonaus, die ab dem kommenden Montag immer ab 21:00 Uhr bei Joyn live gestreamt wird, eher Sat.1 die Aufzeichnung versendet.An den Feiertagen zeigt Sat.1 nahezu ausnahmslos Filme. Am Pfingstsonntag startet der Tag um 5:05 Uhr mitaus dem Jahr 2018, der mit Emily Blunt in der Titelrolle besetzt ist. Um 7:20 Uhr folgt der Kirchentalk, ehe um 7:40 Uhr die Realverfilmungfolgt. Um 10:20 Uhr ist die Rom-Com(2007) gesetzt, danach läuft(12:30 Uhr). Das Nachmittagsprogramm besteht aus den Disney-Filmen(2016) und(2020). Am Vorabend bleibt(18:55 Uhr) als gewohnter Programmpunkt, um 20:15 Uhr präsentiert Sat.1 die Free-TV-Premiere vonsowieAm Montag werden die Filme teilweise wiederholt: So zeigt man ab 4:55 Uhr erneut Angelina Jolie als «Maleficent», ab 7:55 Uhr ist erneut Emma Stone als die schöne Belle und Dan Stevens als das Biest zu sehen. Nach «Verwünscht» und «Rapunzel – Neu verföhnt» folgtund erneut «Raya und der letzte Drache». Ab 17:25 Uhr kommen wie erwähnt die beiden «Der Prinz aus Zamunda»-Filme.