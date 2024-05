«Bridgerton»-Erfinder adaptiert Buch von Ellen Kennedy

US-Fernsehen

A24 und Pacesetter werden die neue Serie produzieren.

Chris Van Dusen, bekannt durch «Bridgerton», hat sich die Rechte an dem Roman „Girl Abroad“ gesichert und wird ihn mit den Produktionsfirmen A24 und Pacesetter verfilmen. Der Roman erscheint im Februar 2024 und handelt von einem 19-jährigen Mädchen, das in London studiert und sich von ihrem überheblichen Rockstar-Vater trennt.In der Beschreibung der Handlung heißt es: Abbey ist bereit, frei zu sein, sich selbst zu entdecken - aber zuerst muss sie die Mädchen kennenlernen, mit denen sie zusammenlebt. Das heißt, bis sie in ihrer tollen neuen Wohnung ankommt und feststellt, dass ihre Mitbewohnerinnen eigentlich alle Jungs sind. Charmante, lustige, unerträglich attraktive Jungs. Und sie sind tabu, denn es gibt eine Regel, die verbietet, sich nach einem unerwünschten Drama mit dem vorherigen Mädchen mit anderen Mitbewohnern zu verbrüdern. Abbey hat sich nie als Regelbrecherin gesehen. Doch schon bald belügt sie ihren Vater über ihre Wohnsituation und verliebt sich nicht nur in einen, sondern gleich in zwei Männer, die sie nicht haben kann: ihren Rugby spielenden Mitbewohner und einen grüblerischen Musiker mit Freundin. Ganz zu schweigen davon, dass ihre Nachforschungen für die Schule sie in einen tief verborgenen Skandal einer hochadligen Familie verwickelt haben, der sie von allen Seiten mit Geheimnissen umgibt".Van Dusen wird als Showrunner und ausführender Produzent für seine CVD Productions fungieren, in Zusammenarbeit mit A24, Jessica Rhoades und Alison Mo Massey von Pacesetter. Kennedy, bekannt für ihre "Off-Campus"-Romanreihe, ist ebenfalls als ausführende Produzentin mit an Bord.