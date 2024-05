«Dr. Odyssey»: Sean Teale macht mit

US-Fernsehen

Der «Little Voices»-Star ist bei der neuen Ryan Murphy-Serie dabei.

Der Cast der neuen Ryan Murphy-Serie wird immer größer: Jetzt haben die Verantwortlichen für die neue ABC-Serieden Schauspieler Sean Teale verpflichtet. Er wird an der Seite von Hauptdarsteller Joshua Jackson spielen. Weitere Darsteller sind Don Dohnson und Phillipa Soo.Details über die Handlung und die Charaktere der Serie werden noch geheim gehalten, aber Quellen sagen, dass es sich um eine medizinische Serie handelt, die auf einem Kreuzfahrtschiff spielt. Die Serie soll in der Fernsehsaison 2024-2025 ausgestrahlt werden. Teale war in der britischen Serie «Skins» in der fünften und sechsten Staffel zu sehen. Danach folgten Serien wie «Reign», «The Gifted» und «Who Is Erin Carter?».Gemeinsam mit Jon Robin Baitz und Joe Baken ist Murphy Co-Autor von «Dr. Odyssey». Wie Jackson sind alle drei auch als ausführende Produzenten tätig. Murphy ist ausführender Produzent bei Ryan Murphy Television. Weitere ausführende Produzenten sind Eric Paquette, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson und Nissa Diederich. Als Regisseur und ausführender Produzent ist Paris Barclay vorgesehen. Das Studio, mit dem Murphy und seine Firma einen Vertrag abgeschlossen haben, ist 20th Television.