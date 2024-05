Freeform zeigt «Wayne Brady: The Family Remix»

US-Fernsehen

Mit der neuen Show möchte die Kabelstation in diesem Sommer Neuware senden.

wird am Mittwoch, den 24. Juli, um 22:00 Uhr auf Freeform Premiere haben und am nächsten Tag auf Hulu zu sehen sein .Die Sendung ist eine Produktion von Fremantle und A Wayne & Mandie Creative.Jeder kennt Wayne Brady - Schauspieler, Komiker, Moderator, Sänger und herausragender Multihyphenat dieser Generation - aber hinter dem Mann auf der Bühne steckt noch mehr. Was passiert, wenn ein so ikonischer Entertainer den Vorhang über die Realitäten eines unerwarteten Lebens lüftet? In «Wayne Brady: The Family Remix» hat Brady den Begriff "moderne Familie" auf den Kopf gestellt. Er ist immer noch mit seiner Ex-Frau, Seelenverwandten und Geschäftspartnerin Mandie Taketa befreundet. Gemeinsam erziehen sie ihre 21-jährige Tochter, die Studentin und aufstrebende Künstlerin Maile Brady, und leiten ihre Produktionsfirma A Wayne & Mandie Creative («Wayne Brady's Comedy IQ»). Jason Fordham, Mandies Lebenspartner seit 2009, kümmert sich um die Kameraführung und die Postproduktion der Familie, und Mandie und Jason haben einen fast dreijährigen Sohn, Sundance-Isamu.«Wayne Brady: The Family Remix» bietet einen intimen Einblick in das Privatleben seiner Familie und offenbart unerwartete Sichtweisen und Werte, die die meisten Menschen (einschließlich seiner eigenen Familie) nur schwer verstehen können. Die Leute sehen ihre Posts in den sozialen Medien - von Urlauben bis zum Tanzen in TikToks - aber was steckt hinter den fröhlichen 15 Sekunden Spaß? Ihr wirkliches Leben ist nicht immer so leicht und einfach, wie es scheint.