Disneys «Launchpad» kehrt für eine dritte Staffel zurück

Vermischtes

Die Sendung lädt Geschichtenerzähler ein, ihre einzigartigen Perspektiven zu teilen.

Die Walt Disney Studios haben eine dritte Staffel vonangekündigt. Das Live-Action-Kurzfilmprogramm, eine Initiative zur Förderung aufstrebender Talente und zur Stärkung verschiedener Stimmen im Filmgeschäft, lädt aufstrebende Autoren und Regisseure mit unterrepräsentiertem Hintergrund oder mit einer einzigartigen Perspektive ein, einen Kurzfilm im Rahmen des „Disney Launchpad: Shorts Incubator“-Programms zu produzieren. Einreichungen sind ab sofort bis zum 2. Juni 2024 möglich und werden für die dritte Staffel berücksichtigt."Die Arbeit an Stunts und die Zusammenarbeit mit Industrial Light and Magic (ILM) bei den visuellen Effekten ist etwas, wovon ich vorher nur träumen konnte", sagt Erica Eng, Regisseurin von The Ghost. Das Programm arbeitet hart daran, uns für den Erfolg zu rüsten, auch nachdem das Programm beendet ist, und ich bin wirklich dankbar für ihre Unterstützung als Filmemacherin."Das 2021 ins Leben gerufene Disney Launchpad zielt darauf ab, eine integrativere Unterhaltungsindustrie aufzubauen, indem es die nächste Generation von Filmemachern fördert. Unter der Leitung des Disney Launchpad Producers arbeiten ausgewählte Filmemacher an der Erstellung von Live-Action-Kurzfilmen, die möglicherweise auf Disney+ gezeigt werden. Im Rahmen des 12-monatigen Programms wird jeder Filmemacher mit einer kreativen Führungskraft von Disney zusammengebracht, die ihm als Mentor zur Seite steht, während er ein Trainingsprogramm absolviert, das die kreative Zusammenarbeit innerhalb des Disney-Studio-Systems vermittelt. In der kommenden Saison wird eine kuratierte Auswahl von drei Filmen zum Thema Forward" gezeigt."Aufbauend auf dem unglaublichen kreativen Erfolg und der Anerkennung durch die Branche in den letzten beiden Staffeln wird «Disney Launchpad»-Staffel 3 das Geschichtenerzählen vertiefen und gleichzeitig den Talentpfad für aufstrebende Filmemacher verfeinern, wobei der Fokus verstärkt auf Jobmöglichkeiten bei Disney liegt", so Phillip Yaw Domfeh, Senior Manager und Produzent von Disney Launchpad. Die dritte Staffel steht unter dem Motto "Vorwärts", wobei wir mit unseren Geschichten Hoffnung und Optimismus wecken wollen", fügte Mahin Ibrahim, Director of Creative Talent Pathways, Representation & Inclusion Strategies, hinzu. Die bisherigen Launchpad-Staffeln haben in der Unterhaltungsbranche Anerkennung gefunden, und die Liste der Auszeichnungen wächst von Jahr zu Jahr.Insgesamt wurden die Kurzfilme auf über 17 Festivals ausgezeichnet, erhielten vier Nominierungen für den NAACP Image Award und gewannen mehrere Preise, darunter den renommierten Artios Award der Casting Society. Darüber hinaus haben sich Launchpad-Absolventen als unglaublich talentiert und erfolgreich in der Branche erwiesen. Die Absolventen haben feste Rollen bekommen und an weiteren Disney-Programmen teilgenommen, wie z. B. dem Disney Directing Program, bei dem sie bei Episoden von hochgelobten Serien wie «High School Musical: The Musical: The Series» und «General Hospital» Regie führten.