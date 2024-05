Finale der UEFA Conference League bei Nitro

TV-News

Am 29. Mai 2024 findet das Finale im Agia Sophia Stadium in Athen statt.

Am Samstag, den 1. Juni 2024, wird der Gewinner der UEFA Champions League im ZDF und bei DAZN ermittelt, am 22. Mai 2024 findet das Finale der UEFA Europa League im Dubliner Aviva Stadium statt. Noch ist unklar, ob sich Bayer 04 Leverkusen gegen die AS Rom durchsetzt und nach Irland reist. Ohne deutsche Beteiligung wird derweil das Finale der UEFA Europa Conference League am Mittwoch, den 29. Mai 2024 im Agia-Sofia-Stadion in der Nähe von Athen bleiben.Unter den letzten vier Kandidaten gehören aktuell das englische Aston Villa, das gegen das Griechische Olympiakos Piräus antritt. Außerdem versuchen sich die Italiener von AC Florenz gegen das belgische Team FC Brügge durchzusetzen. Die RTL-Gruppe wird das Spiel nicht nur beim Streamingdienst RTL+ ausstrahlen, sondern auch im linearen Fernsehen beim Spartensender Nitro.Um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung. Der Kölner Sender reicht noch nach, wie die Produktion ablaufen werde. Auch die Kommentatoren wurden noch nicht benannt. Eines ist aber bereits jetzt klar: Sollte es Verlängerung und Elfmeterschießen geben, rücktnach hinten. Die Komödie mit Til Schweiger ist vorerst für 23.30 Uhr eingeplant.