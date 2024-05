Max: «The Easterngate» wird das erste polnische Original

US-Fernsehen

Die Fernsehserie wird auch in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgestrahlt.

Seit März 2024 ist die Produktion der erste polnischen Max-Serie gestartet.ist eine Thrillerserie, die in die Welt der modernen Spionage während eines aufkommenden Konflikts und internationaler Unruhen eintaucht. Sie zeichnet ein lebendiges Bild der klandestinen Welt und erforscht gleichzeitig die persönlichen Kämpfe einer Person, die in das Netz des Geheimdienstes verstrickt ist.Die Ostflanke der NATO, russische Kriegsmanöver an einem Brennpunkt von strategischer Bedeutung für den gesamten Kontinent. «The Easterngate» verfolgt die Reise von Ewa Oginiec, die nach einem persönlichen Drama den Geheimdienst verlassen und neu anfangen will. Die Dinge nehmen eine Wendung, als ihr Partner, ebenfalls ein Agent, vom russischen Geheimdienst geoutet wird und auf mysteriöse Weise verschwindet. Die Serie erforscht den Mechanismus der Provokation auf der globalen Bühne sowie den Kampf zwischen den Geheimdiensten in einer Welt, die von der Komplexität der hybriden Kriegsführung beherrscht wird, bei dem viel auf dem Spiel steht.Der Titel «The Easterngate» bezieht sich auf die Suwałki-Lücke, einen kritischen Punkt entlang der Grenze zwischen Polen und Litauen, beides NATO-Mitgliedsstaaten, sowie Weißrussland und Russland (einschließlich der Kaliningrader Oblast, die eine vom russischen Hauptgebiet getrennte Exklave ist). Die Suwałki-Lücke gilt weithin als einer der drei wichtigsten Krisenherde in Europa und ist für den Schutz der Ostflanke der NATO und die Aufrechterhaltung der regionalen Stabilität von entscheidender Bedeutung.Die Geschichte spielt im Frühjahr 2021 in Belarus (Minsk), Polen und Russland. Ewa Ogniniec wird von der polnischen Schauspielerin Lena Góra gespielt. Regie bei der Serie führt der preisgekrönte Jan P. Matuszyński.