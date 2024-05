«Death in Paradise»: Don Gilet übernimmt

England

Detective Inspector Neville Parker, verkörpert von Ralf Little, geht außer Dienst.

Die BBC und Red Planet Pictures haben bekannt gegeben, dass Don Gilet («Sherwood») der neue Hauptdarsteller in der Krimiseriesein wird. Gilet, der sein Debüt in einem Weihnachtsspecial in Spielfilmlänge später in diesem Jahr gibt, bevor 2025 eine brandneue Serie startet, wird Detective Inspector Mervin Wilson spielen, der aus London auf die idyllische Insel Saint Marie kommt und mit seiner neuen Umgebung nicht gerade zufrieden ist.Gilet hat vor kurzem mit den Dreharbeiten in Guadeloupe begonnen, an der Seite von Don Warrington, Shantol Jackson, Ginny Holder, Elizabeth Bourgine und Danny John-Jules, die bereits in «Death in Paradise» mitgespielt haben. Don Gilet sagt: "Das Angebot, die neue Hauptrolle in «Death in Paradise» zu übernehmen, fühlt sich an, als hätte man mir ein sehr geliebtes und unglaublich wertvolles Juwel in die Hände gelegt. Dies ist eine große Show mit einem großen Herzen, und die Liebe zu ihr wächst ständig. Ich habe die Absicht, das nie aus den Augen zu verlieren und dankbar, demütig und engagiert zu bleiben. Selbst in den schwierigen Zeiten, in denen jede einzelne Sehne danach schreit, vom Set zu rennen und ins Meer, in den Swimmingpool oder in ein eiskaltes Bier zu springen - je nachdem, was gerade näher ist!"Tim Key, Executive Producer bei Red Planet Pictures, sagt: "Don ist ein großartiger Schauspieler und wir freuen uns sehr, dass er zu uns kommt, während die Serie in eine weitere aufregende neue Ära eintritt. Wir haben große Pläne für die neue Serie und darüber hinaus, und ich kann es kaum erwarten, dass die Zuschauer Mervin kennenlernen und sehen, was wir auf Lager haben..."Lindsay Salt, Director of BBC Drama, sagt: "Wir könnten nicht glücklicher sein, Don in der Serie willkommen zu heißen. Er ist den BBC-Zuschauern bereits aus Serien wie Sherwood, EastEnders und Doctor Who bekannt und gehört seit langem zu den spannendsten Schauspielern Großbritanniens. Death in Paradise ist in den besten Händen - auf Weihnachten!