«Stax: Soulsville U.S.A.» kommt Mitte Mai

US-Fernsehen

Insgesamt vier Episoden zeigen eine Chronik von Musik in den USA.

Die vierteilige HBO-Dokumentarserie, eine offizielle Auswahl des SXSW Film & TV Festivals 2024 und Gewinnerin des TV Premiere Audience Award, wird von der Filmemacherin Jamila Wignot produziert und geleitet. Die Serie, eine Produktion von Laylow Pictures und White Horse Pictures in Zusammenarbeit mit Concord Originals, Polygram Entertainment und Warner Music Entertainment, wird am Montag, 20. Mai um 21.00 Uhr auf HBO mit zwei Episoden am Stück ausgestrahlt, gefolgt von den letzten beiden Episoden, die am Dienstag, 21. Mai zur gleichen Zeit am Stück ausgestrahlt werden. Alle vier Episoden der Serie werden am 20. Mai als Stream auf Max verfügbar sein.1973 war Stax Records einer der einflussreichsten Produzenten von Soul-Musik und brachte Künstler wie Otis Redding, Isaac Hayes, Booker T. & the M.G.'s, Sam & Dave und viele andere hervor. In knapp zwei Jahrzehnten hat sich der rauflustige Außenseiter von einem bescheidenen familiengeführten Plattenladen und Studio in Memphis, TN, zu einem bahnbrechenden globalen Musiklabel entwickelt. «Stax: Soulsville U.S.A.» ist eine Chronik der kühnen Gruppe von Individuen, die es wagten, Musik zu ihren eigenen Bedingungen zu machen, die Rassenschranken überwanden, eine Ära definierten und ein bleibendes musikalisches Vermächtnis hinterließen. «Stax: Soulsville U.S.A.» zeigt die unwahrscheinliche Entstehungsgeschichte von Stax Records und würdigt die komplexe Musiksammlung und die legendären Künstler, die aus dem legendären Studio hervorgingen, mit einer beeindruckenden Sammlung von restauriertem und neu gemastertem Archivmaterial.Das 1957 von Jim Stewart und seiner Schwester Estelle Axton gegründete Unternehmen stützte sich auf eine Mischung aus jungen, lokalen Talenten - Musikern, Songschreibern und Produzenten -, die den unvergesslichen Stax-Sound schufen. Vor dem Hintergrund des amerikanischen Südens der 50er, 60er und 70er Jahre arbeiteten weiße und schwarze Künstler zusammen, trotzten der Rassentrennung und produzierten Hits wie "(Sittin' On) the Dock of the Bay", "Soul Man", "Green Onions" und das Oscar-gekrönte "Theme from Shaft". Auf dem Höhepunkt ihres Erfolges gedachten die Stax-Künstler der Watts-Rebellion, indem sie 1972 bei dem Benefizkonzert Wattstax vor über 100.000 Afroamerikanern spielten. In einer Zeit großer sozialer Turbulenzen, systemischer Ungerechtigkeit und rassistischer Spannungen feierte das integrierte Unternehmen Stax erstaunliche künstlerische und kulturelle Erfolge und schaffte es, sich von wiederholten geschäftlichen Rückschlägen und tragischen Verlusten zu erholen, bevor das Studio schließlich nach fünfzehn bahnbrechenden Jahren aufgelöst wurde.