Nitro zeigt «24-Stunden-Rennen» vom Nürburgring

Am Freitagabend steigt die kurze Qualifikation.

Der Fernsehsender Nitro überträgt in diesem Jahr wieder das legendäre. Dieses findet von Samstag, den 1. Juni, auf Sonntag, den 2. Juni, statt. Bevor sich die Piloten dem Mythos "Grüne Hölle" stellen, wird die Startreihenfolge im Top-Qualifying bestimmt, zu dem es am Freitagabend kommt.Wer holt die Pole-Position für den legendären Langstrecken-Klassiker? Nitro überträgt als exklusiver Free-TV-Partner die 52. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring und verspricht auch in diesem Jahr nonstop Live-Rennaction.Im vergangenen Jahr schalteten am Samstag ab 14.45 Uhr 0,21 Millionen Zuschauer ein, beim Gesamtpublikum verzeichnete Nitro 1,6 Prozent Marktanteil. 0,07 Millionen junge Menschen waren im ersten Block dabei, der sich bis 03.00 Uhr erstreckte. Der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf 2,6 Prozent. Zwischen 05.00 und 16.40 Uhr fuhr man sogar 7,2 Prozent bei den jungen Erwachsenen ein, die Reichweite stieg auf 0,11 Millionen. Beim Gesamtpublikum erzielte Nitro 0,26 Millionen und 3,7 Prozent.