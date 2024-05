«Emily in Paris» kommt im August und September

US-Fernsehen

Der Streamingdienst wird die neuen Folgen in zwei Teile aufteilen.

Die vierte Staffel der erfolgreichen Netflix-Serieerscheint in zwei Teilen. Der erste Schub an fünf neuen Geschichten wird am 15. August veröffentlicht, die zweite Ladung erscheint am 12. September. Das Format ist eine amerikanische romantische Fernsehserie, die von Darren Star für Netflix entwickelt wurde.In der Serie wird die Figur der Emily Cooper von Lily Collins verkörpert. Emily ist eine aufstrebende Marketing-Managerin, die aus den USA nach Paris zieht, um einer französischen Marketing-Firma eine amerikanische Sichtweise zu vermitteln. In Paris sieht sie sich mit Herausforderungen in ihrer Arbeit, ihrem Liebesleben und ihren Freundschaften konfrontiert. Des Weiteren sind Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Camille Razat, William Abadie und Lucien Laviscount in der Serie zu sehen.Die Handlung der vierten Staffel setzt ein, nachdem Emily (Lily Collins) die missglückte Hochzeit von Camille (Camille Razat) und Gabriel (Lucas Bravo) noch nicht vollständig verarbeitet hat. Es werden starke Gefühle für zwei Männer seitens Emily thematisiert, wobei Gabriel ein Kind mit seiner ehemaligen Partnerin erwartet. Dies bestätigt die schlimmsten Befürchtungen Alfies hinsichtlich der Beziehung zwischen Emily und Gabriel. Im beruflichen Kontext sieht sich Sylvie gezwungen, sich einem heiklen Dilemma aus ihrer Vergangenheit zu stellen, was zu einer Belastung ihrer Ehe führt. Zudem muss sich das Team der Agence Grateau mit personellen Veränderungen auseinandersetzen. In Vorbereitung auf den Eurovision Song Contest sieht sich Mindy (Ashley Park) gemeinsam mit der Band mit finanziellen Engpässen konfrontiert, die eine sparsame Haushaltsführung erforderlich machen. Die Chemie zwischen Emily und Gabriel ist unbestreitbar, als sie gemeinsam auf einen Michelin-Stern für Gabriels Restaurant hinarbeiten. Allerdings drohen zwei große Geheimnisse, alles zunichte zu machen, wovon sie geträumt haben. Des Weiteren sind Samuel Arnold, Bruno Gouery und William Abadie in weiteren Rollen zu sehen.