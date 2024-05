LeBron James produziert Basketball-Dokumentation

US-Fernsehen

Die Firma SpringHill wird eine Reihe für Vice herstellen. Acht Folgen sind vorerst geplant.

Der Fernsehsender VICE hat eine neue Basketball-Dokumentation bestellt, die in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Unterinterrupted entsteht. Das Unternehmen ist ein Tochterunternehmen von LeBron James‘ und Maverick Carters SpringHill Company. Außerdem ist MY Entertainment an der Entstehung beteiligt.Die achtteilige Serie trägt den Titel „Uninterrupted: The Real Stories of Basketball” und thematisiert magische Momente, Spieler und Geschichten aus der Welt des Basketballs. Der Fernsehstart ist für den 4. Juni 2024 anberaumt. Im Zentrum der neuen Dokumentationsreihe stehen Sportler wie Jason Kidd, Bill Laimbeer, Gary Payton, Bill Walton, Shawn Kemp, Richard Jefferson, Kenyon Martin, Detlef Schrempf und Spud Webb.„Als lebenslanger Student des Spiels und seiner ikonischen Geschichte und Kultur bin ich begeistert von dieser Serie, die einige der größten Momente des Basketballs und die Geschichten dahinter für eine ganz neue Generation wieder aufleben lässt“, so James in einer Erklärung.„Bei der SpringHill Company sind wir immer bestrebt, unser Storytelling auf die nächste Stufe zu heben, und «Uninterrupted: Real Stories of Basketball» ermöglicht uns genau das", sagte Maverick Carter, Chief Executive Officer von The SpringHill Company, in einer Erklärung. „Dieses Projekt bietet uns die Möglichkeit, die echten, ungefilterten Basketballgeschichten zu beleuchten und den Sportlern eine Plattform zu geben, um ihre Stimmen zu teilen und durch Inhalte zu stärken.“„Unsere Partnerschaft mit LeBron, Maverick und Uninterrupted ist ein wichtiger Teil unseres Programmangebots für Vice TV, da wir unsere Produktion von Dokuserien, die die Welt des Sports und der Unterhaltung erforschen, ausbauen“, sagte Peter Gaffney, Interim President, Global TV bei Vice TV.