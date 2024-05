Romance TV feiert den französischen Nationalfeiertag

TV-News

Außerdem wird nur vier Tage vorher ein schwedischer Sommerabend serviert.

Das Land Schweden ist geprägt durch seine endlosen Wälder und glitzernden Seen. Die sanfte Brise des Nordens streicht durch die Birkenwipfel und taucht die Landschaft in goldenes Glühen, wenn die Mitternachtssonne am Himmel steht. Wer Fernweh nach dem hohen Norden hat, den lädt Romance TV am Mittwoch, den 10. Juli zu einem schwedischen Sommerabend ein. Die Senderpremierewird um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Darin lernt die Podcasterin Hanna nach ihrer Trennung den Schreiner Mikael kennen, der mit einem aufgedeckten Geheimnis ihr Leben aufwirbelt. Des Weiteren werden die folgenden Sendungen ausgestrahlt:um 21:45 Uhr sowieum 23:20 Uhr.Wo könnte es romantischere Plätze für Verliebte geben als bei unseren französischen Nachbarn? Wenn in der Grande Nation am 14. Juli der Nationalfeiertag groß zelebriert wird, feiert Romance TV mit und lädt am Nachmittag zu vier romantischen Filmhighlights ein. Die Veranstaltung beginnt um 13:20 Uhr mit dem Familiendrama. Nach ihrer Rückkehr in den Süden Frankreichs eröffnen Véronique Gilbert und Hugo Simon eine Landarztpraxis in Talon. Obwohl die beiden Ärzte ein hervorragendes Team bilden, kommt es häufig zu Auseinandersetzungen. Während sie sich streiten und flirten, werden sie zu einem dramatischen Notfall gerufen.Des Weiteren werden folgende Filme ausgestrahlt:um 14:55 Uhr,um 16:30 Uhr sowie «Die Schöne und das Biest» ► um 18 Uhr.