Weasley-Zwillinge moderieren Backshow

US-Fernsehen

Die neue Sendung im «Harry Potter»-Franchise wird bald produziert.

James und Oliver Phelps, bekannt aus den «Harry Potter»-Filmen, in denen sie die Weasley-Zwillinge verkörperten, dürfen die neue Showfür das Food Network moderieren. Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtet, werden sie die Gastgeber der neuen Sendung sein. Der Startschuss für die Show fiel, weil Warner Bros. Television an einer Neuverfilmung des Stoffes arbeitet.Angekündigt wurde das Projekt, das auf Food Network ausgestrahlt und auf Max gestreamt werden soll, von Kathleen Finch, der Chefin von Warner Bros. Discovery U.S. Networks, bei der Upfronts-Präsentation des Unternehmens am Mittwoch in New York City. Die Produktion soll in wenigen Wochen in London beginnen.In der Beschreibung des Wettbewerbs heißt es: „Die Zuschauer werden beliebte Schauplätze wie die Große Halle der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, Pier 9¾, die Zaubererbank von Gringotts, The Burrow sowie Requisiten, Kostüme und Ausschnitte aus den Blockbuster-Filmen zu sehen bekommen. „Harry Potter: Wizards of Baking' wird die Zuschauer begeistern, denn es verbindet die Magie von Harry Potter mit dem ganz realen Talent außergewöhnlicher Konditoren“.