«Nuevo rico, nuevo pobre» bekommt Remake

Die kolumbianische Erfolgstelenovela wird nach rund 15 Jahren neu aufgelegt.

Wie „Variety“ exklusiv meldet, beginnt die Produktion der Neuauflage von. Die Telenovela, die zwischen Juli 2007 und August 2008 ausgestrahlt wurde, erreichte in Kolumbien einen Marktanteil von 42,7 Prozent und war ein großer Erfolg. Die Serie wurde in über 100 Länder verkauft, Remakes entstanden in Mexiko, Serbien und Griechenland.„Die Geschichte zweier Männer, die bei der Geburt vertauscht wurden und ihr Leben mit fremden Eltern teilen müssen, bekommt eine moderne Wendung mit frischem Humor, Drama und vielen Überraschungen. Es ist ein kolumbianischer TV-Klassiker, der für die heutige Zeit überarbeitet wurde, um neue Emotionen zu wecken und einige liebenswerte Charaktere einzuführen", so Autor und Regisseur Jörg Hiller.Im verschlafenen San Francisco vertauscht eine betrunkene Krankenschwester (gespielt von Esmeralda Pinzón) die Neugeborenen Andrés Ferreira (Juan Guilera) und Brayan Galindo (Variel Sánchez). Die wohlhabende Familie Ferreira nimmt Andrés zu sich, während die bescheidene Familie Galindo Brayan aufzieht. Jahrzehnte später ist Andrés, inzwischen ein erfolgreicher Cartsmart-Besitzer, romantisch mit dem Model Fernanda Sanmiguel (Laura Barjum) liiert, ohne zu wissen, dass sie eine Affäre mit seinem Cousin Mateo López (Ricardo Mejia) hat.