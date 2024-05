«Conan OBrien Must Go» geht weiter

US-Fernsehen

Der Komiker darf für sechs neue Folgen weiterhin Urlaub machen.

Casey Bloys, Chairman und CEO von HBO und Max Content, gab im Rahmen der Warner Bros. Discovery Upfront-Präsentation bekannt, dass Max die von der Kritik hochgelobte Reiseseriefür eine zweite Staffel mit sechs Episoden verlängert hat.Die Show zeigt den Emmy-gekrönten Moderator, der neue Freunde besucht, die er durch seinen Podcast „Conan O'Brien Needs a Fan“ kennengelernt hat, wo er mit Hörern aus der ganzen Welt ins Gespräch kommt. Auf seinen Stationen in Norwegen, Thailand, Argentinien und Irland überrascht O'Brien einige seiner unvergesslichen Fans und nimmt dabei auch die lokale Kultur, Küche und Sehenswürdigkeiten in Augenschein.Nina Rosenstein, Executive Vice President, HBO Programming, Late Night & Specials, sagt: „Die Lächerlichkeit von Conan kennt keine Grenzen. Unser Publikum hat uns unmissverständlich gesagt, dass vier Episoden von «Conan O’Brien Must Go» nicht annähernd genug sind. Dazu sagen wir: Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht.“ Conan O'Brien ergänzt: „Diese letzte Reiseshow war so unterhaltsam und lohnend, dass ich den Verdacht hatte, dass es sich um einen grausamen Streich handelt. Ich entschuldige mich im Voraus bei den nächsten sechs Ländern.“„«Conan O’Brien Must Go» bietet für langjährige Fans des Entertainers kurzweilige, altbekannte Unterhaltung und dürfte, je nachdem bei welchem Streamer sie hierzulande gezeigt wird, ähnlich wie andere Reiseshows, beispielsweise Amazons «James May: Our Man in...», durchaus seine Zuschauerschaft finden“, urteilte Quotenmeter über die Show.