CNN und ABC zeigen Wahldebatten

US-Fernsehen

US-Präsident Joe Biden wird zwei Mal auf Donald Trump treffen.

CNN wird am 27. Juni 2024 um 21.00 Uhr Ostküstenzeit eine Wahlkampfdebatte zwischen Präsident Joe Biden und Ex-Präsident Donald J. Trump aus dem umkämpften Bundesstaat Georgia ausrichten.Die Debatte findet in den CNN-Studios in Atlanta statt. Die CNN-Moderatoren Jake Tapper und Dana Bash werden als Moderatoren fungieren. Um sicherzustellen, dass die Kandidaten die ihnen zustehende Zeit optimal nutzen können, wird kein Publikum anwesend sein. Weitere Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.ABC News wird am Dienstag, den 10. September 2024, eine Debatte zwischen Präsident Joe Biden und Ex-Präsident Donald Trump zeigen. Die Debatte wird zur Hauptsendezeit auf ABC, dem 24/7-Streaming-Netzwerk ABC News Live und Hulu ausgestrahlt. ABC News wird die Debatte auch auf anderen Sendern und Streaming-Diensten in Amerika ausstrahlen.