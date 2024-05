Astro TV geht off air

TV-News

Kurz vor dem großen Jubiläum kommt das Aus.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung wird der Privatsender Astro-TV zum Jahresende eingestellt. Der Fernsehsender feiert in wenigen Tagen, genauer gesagt am 14. Juni 2024, sein 20-jähriges Bestehen. Das Programm besteht aus sogenannten Medien, die vor der Kamera sitzen und über kostenpflichtige Telefonnummern mit Anrufern sprechen. Die Abrechnung nach Minutenpreisen ist seit Jahren überholt.Der Sitz von Astro-TV ist im Berliner Stadtteil Charlottenburg, seit der Corona-Pandemie kommen viele Sendungen auch aus dem Home-Office. Laut „Digital TV“ habe ich viele Probleme mit der Kanalbelegung. Vodafone (ehemals Kabel Deutschland) habe den Sender nicht mehr auf einen vorderen Kanalplatz geschoben.Außerdem sei die Astra-Aufschaltung sehr unglücklich verlaufen. Das Unternehmen habe mit dem ORS-Transponder 115 einen Platz gewählt, der in Deutschland nicht vollständig versorgt werden könne. Hinter der Firma steht die Adviqo GmbH. Im Internet soll es weitergehen, genaue Informationen gab Astro-TV nicht.