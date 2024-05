Die fünf besten Filme von Roland Emmerich

Hintergrund

von Finn Licha 27. Mai 2024, 12:30 Uhr

Roland Emmerich feiert in diesem Jahr mit der Historienserie «Those About To Die» sein Comeback auf dem kleinen Bildschirm. Die zehnteilige Serie soll im Juli beim US-Streamer Peacock erscheinen. Blickt man auf die Karriere des Stuttgarter Regisseurs dürfte es bildgewaltig werden. Quotenmeter präsentiert Emmerichs fünf besten Filme.

(1996)«Independence Day» ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1996. Der Film handelt von einem Angriff Außerirdischer auf die Erde und dessen Abwehr durch die Menschen: Eine Flotte gigantischer Raumschiffe bedroht die Erde und plant ihre Zerstörung. US-Präsident Thomas J. Whitmore (Bill Pullman) bläst zum Angriff. Am Unabhängigkeitstag will Amerika den ungeladenen Gästen aus dem All den Garaus machen. Zu den Unerschrockenen, die an dieser Mission teilnehmen, zählen Computerspezialist Levinson (Jeff Goldblum) und Fliegerass Hiller (Will Smith). Um die Aliens zu besiegen, müssen sie in das Mutterschiff gelangen und den Feind von innen bekämpfen. Neben Smith, Goldblum und Pullman, sind unter anderem Mary McDonell, Judd Hirsch, Robert Loggia, Randy Quaid, Margaret Colin, Vivica A. Fox, James Rebhorn, Harvey Fierstein, Adam Baldwin, Brent Spiner und James Duval zu sehen.(2000)Der US-amerikanisch-deutschen Historien- und Kriegsfilm stammt aus dem Jahr 2000. Als britische Soldaten während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges Heim und Kinder von dem friedfertigen Familienvater Benjamin Martin (Mel Gibson) bedrohen, steigt dieser widerwillig zum nationalen Helden auf. Obwohl er der festen Überzeugung ist, dass Gewalt keine Lösung ist, muss er sich bald eingestehen, dass er seine Familie nur beschützen kann, indem er für die Freiheit einer jungen Nation kämpft. Gemeinsam mit seinem Sohn (Heath Ledger) führt er eine Rebellen-Miliz in den Kampf gegen die englische Armee. Neben Gibson und Ledger sind auch Joely Richardson, Jason Isaacs, Chris Cooper, Tchéky Karyo, René Auberjonois, Lisa Brenner, Bonal Lodue, Tom Wilkinson, Adam Baldwin, Leon Rippy, Jay Arlen Jones, Gegory Smith, Mika Boorem, Skye McCole Bartusiak, Trevor Morgan, Bryan Chafin und Logan Lerman zu sehen.(2022)«The Magic Flute – Das Vermächtnis der Zauberflöte» ist ein deutscher Spielfilm von Florian Sigl aus dem Jahr 2022. Dieser basiert auf der Opervon Wolfgang Amadeus Mozart und Emanuel Scchikaneder: Der 17-jährige Tim Walker (Jack Wolfe) reist von London in die österreichischen Alpen. Mit einem Gesangsstipendium hat er dort die einmalige Gelegenheit, das legendäre Mozart-Internat zu besuchen. Doch sein Studium verläuft ganz anders, als er es erwartet hatte: Er entdeckt ein mysteriöses Portal, das schon seit Jahrhunderten existiert. Als er durch den vergessenen Durchgang geht, landet er in der fantastischen Welt von Mozarts "Zauberflöte". Asha Banks, Iwan Rheon, Stéfi Celma, Morris Robinson, Rolando Villazón, Amir Wilson, Sabine Devielihe, Stefan Konarske, Jeanne Goursaud, Jasmin Shakeri, Larissa Sirah Herden, F.Murray Abraham Nimah McCormack, Elliot Courtiour, Tedros Teclebrhan, Cosmia Henman, Waldemar Kobus und Wilson Gonzales Ochsenknecht bilden gemeinsam mit dem Hauptdarsteller Jack Wolfe den Cast.(2015)Der Film ist ein US-amerikanischer Historienfilm, der über den Aufstand in der New Yorker Christopher Street gegen die Polizei im Sommer 1969 erzählt. Dort widersetzten sich erstmals eine größere Gruppe Homosexueller der Verhaftung. Danny Winters (Jeremy Irvine) wird wegen seiner Homosexualität von seinen Eltern vor die Tür gesetzt. Er muss seine Freunde und seine Schwester Phoebe (Joey King) zurücklassen, als er nach New York aufbricht. Dort lernt er über eine Gruppe junger Leute das `Stonewall Inn' kennen, einen Treffpunkt der LGBT-Szene. Doch das Stonewall ist kein sicherer Hafen, denn der zwielichtige Manager Ed Murphy (Ron Perlman) macht mit korrupten Polizisten gemeinsame Sache. Als es 1969 zu einer brutalen Razzia kommt, setzen sich die Barbesucher zur Wehr. Neben den Hauptdarstellern, sind außerdem Janathan Rhys MEyers, Caleb Landry Jones, Matt Craven, Atticus Mitchell, Jonny Beachamp, David Cubitt, MArk Camacho, Joanne Vannicola, Karls Glusman, Andrea Frankle, Kwasi Songui, Otoja Abit, Wilson Gonzales Ochsenknecht, Richard Jutras und Yan England zu sehen. So lautet das Fazit der Quotenmeter-Kritik «Stonewall» nimmt sich eines wichtigen Kapitels der US-amerikanischen Geschichte an, für das Roland Emmerich sichtbar viel Engagement und Leidenschaft aufbringt. Dieser Film ist ganz klar eine Herzensangelegenheit für den «2012»-Regisseur. Doch der Filmemacher scheint zu viel zu wollen. Anstatt sich auf die ruhigen Töne und die komplexe Struktur innerhalb der Homosexuellengemeinde zu konzentrieren, versucht er, seinem Film darüber hinaus inszenatorisch viel größere Dimensionen beizumessen, als es dieses sensible Thema verdient hat. «Midway - Für die Freiheit» (2019)«Midway - Für die Freiheit» ist ein historischen Actiondrama aus dem Jahr 2019. Er erzählt von der Schlacht um Midway, einer entscheidenden Seeschlacht des Pazifikkriegs im Zweiten Weltkrieg: Das blanke Entsetzen nach Pearl Harbor hält die Welt noch immer in Atem. Nach diesem geheimdienstlichen Versagen aufseiten der USA ist die Anspannung groß, ein weiterer Fehler dieser Art könnte die Niederlage einleiten. Gleichzeitig tickt die Uhr erbarmungslos, denn die kaiserliche Flotte ist unaufhaltsam auf dem Vormarsch im Pazifik. Mit viel Respekt treffen die dezimierten US-Truppen auf einen scheinbar furchtlosen Gegner und sind dennoch bereit, jedes Risiko einzugehen. Neben Woody Harrelson und Ed Skrein, sind unter anderem Patrik Wilson, Dennis Quaid, Luke Evans, Mandy Moore, Alexander Ludwig, Aaron Eckhart, Darren Criss, Nick Jonas, Jake Weber, Luke Kleintank, Mark Rolston, Brandon Sklenar und Tadanobu Asano zu sehen.