Upfronts: Netflix setzt «3 Bodys Problem» fort

Die Serie der «Game of Thrones»-Macher geht weiter. Neben neuen Serien schlug Netflix auch bei zwei NFL-Partien zu.

Neben den klassischen Fernsehsendern ABC, FOX und NBC teilte auch Netflix seinen Werbekunden und der Presse die Neuheiten mit. Netflix kündigte neue Serien an, darunter Komödien wie, mit Will Ferrell in der Hauptrolle und produziert von Ramy Youseff und Rian Johnson, und, mit Kate Hudson in der Hauptrolle und produziert von Mindy Kaling.Zwei neue Dramen werden ebenfalls auf Netflix erscheinen:von Kevin Williamson, ein Familiendrama für Erwachsene, das in einer kleinen Küstenstadt spielt und von wahren Ereignissen inspiriert ist, und eine zeitgenössische Cowboy-Saga mit Tim McGraw in der Hauptrolle. Außerdem kündigte Produktchef Bela Bajaria an, dass die von der Kritik hochgelobte Serieebenfalls mit neuen Folgen zurückkehren wird.Für Sportfans stellte Netflix mehrere neue Serien vor, darunter eine neue Dokumentarserie über Jerry Jones und die Dallas Cowboys in den 1990er Jahren sowie drei Serien in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Olympischen Komitee:, die das Comeback der größten Turnerin aller Zeiten verfolgt, eine Serie, die Basketballteams der Männer aus der ganzen Welt beim Kampf um Medaillen zeigt, und Sprint, die die 100-Meter-Sprinter verfolgt.Zu den angekündigten neuen Filmen gehörenmit Adam Sandler in der Hauptrolle,nach dem gleichnamigen Bestseller mit Keira Knightley in der Hauptrolle und ein neuer Film der Oscar-Gewinnerin Kathryn Bigelow.Und die NFL kommt zu Netflix. Richtig, Netflix wird in diesem Jahr das globale Zuhause der beiden NFL-Spiele am ersten Weihnachtsfeiertag sein. In den kommenden zwei Jahren werden ebenfalls Spiele zu sehen sein.In den kommenden Monaten bringt Netflix(Staffel 2),(Staffel 6),(Staffel 2),(Staffel 4),(Staffel 3),(Staffel 2),(Staffel 4),(Staffel 2),(Staffel 3),(Staffel 4),(Staffel 2) und(Staffel 3) zurück.Neue Prestigedramen sind(Action-Thriller-Westernserie unter der Regie von Pete Berg),(Keira Knightley und Ben Whishaw spielen die Hauptrollen in einem Spionagethriller),(Drama mit griechischer Mythologie und Jeff Goldblum in der Hauptrolle),(Verschwörungsthriller mit dem Emmy-Preisträger Colman Domingo in der Hauptrolle),(Ryan Murphys Monster-Anthologieserie),(Buchverfilmung des New York Times-Bestsellers von Elin Hilderbrand) und(Superheldenserie, geschrieben und inszeniert von Andrew Onwubolu).Die katastrophale Comedy-Schiene versucht man mit(Basierend auf dem Dokumentarfilm «The Mole Agent» aus dem Jahr 2020, mit Ted Danson in der Hauptrolle),(Comedy-Serie von Schöpferin und Showrunnerin Kathleen Jordan),(Mit den Emmy-prämierten Schauspielern Lisa Kudrow und Ray Romano in den Hauptrollen),(Romantische Komödie mit Kristen Bell und Adam Brody in den Hauptrollen) undin Fahrt zu bringen.