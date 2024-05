«South Park» geht weiter

US-Fernsehen

Bereits am 24. Mai läuft das Special «South Park: The End of Obesity».

Paramount+ gab bekannt, dass das nächste exklusive «South Park»-Event,, am Freitag, den 24. Mai in den USA und Kanada und am Samstag, den 25. Mai in Großbritannien, Australien, Lateinamerika, Brasilien, Frankreich, Italien, Deutschland, der Schweiz und Österreich Premiere haben wird. Die ersten sechs exklusiven Events und der kürzlich veröffentlichte «South Park (Not Suitable for Children)» - sind derzeit exklusiv auf Paramount+ als Stream verfügbar. Die Show wird von MTV Entertainment Studios produziert.Im neuen Special hat das Aufkommen neuer Medikamente zur Gewichtsreduzierung enorme Auswirkungen auf alle in «South Park». Als Cartman der Zugang zu dem lebensverändernden Medikament verwehrt wird, schreiten die Kinder zur Tat.Die erfolgreiche Zeichentrickserie «South Park», die 2022 ihr 25-jähriges Jubiläum feierte, wurde erstmals am 13. August 1997 auf Comedy Central ausgestrahlt. Stan, Kyle, Cartman und Kenny waren zum ersten Mal in dem animierten Kurzfilm «The Spirit of Christmas» zu sehen und schrieben von da an Fernsehgeschichte. Die Co-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone sind zusammen mit Anne Garefino und Frank C. Agnone II die ausführenden Produzenten. Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell und Vernon Chatman sind Produzenten. Christopher Brion ist der kreative Leiter der South Park Digital Studios.