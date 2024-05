BR zeigt Best-Of-Shows

TV-News

Prominente dürfen Ausschnitte aus «Dingsda» und «Monaco Franze» kommentieren. Es sind drei Folgen geplant.

Der Bayerische Rundfunk hat acht prominente Persönlichkeiten verpflichtet, die bekannte Sendungen vom BR Fernsehen kommentieren. Die Sendungwird ab Sonntag, den 26. Mai 2024, insgesamt drei Mal ausgestrahlt. Die ersten zwei Folgen werden um 21:45 Uhr, am dritten Sonntag ist die Sendung mit Schätzen aus dem Fernseharchiv bereits ab 21:30 Uhr zu sehen. Für Zuschauer, die nicht bis zum Sendetermin am 26. Mai 2024 warten möchten, besteht die Möglichkeit, die Show ab dem 23. Mai 2024 in der ARD Mediathek abzurufen.Die präsentierten Ausschnitte, die überwiegend aus den 1960er Jahren bis in die Gegenwart reichen, bieten einen Einblick in die Geschichte des deutschen Fernsehens. Die Dokumentation präsentiert Schauspielerinnen und Schauspieler, Entertainerinnen und Entertainer, Moderatorinnen und Moderatoren, die seinerzeit bekannt waren und teilweise auch noch heute berühmt sind. Zu sehen sind unter anderem Christine Kaufmann und Gisela Schneeberger in «Monaco Franze», Blacky Fuchsberger in «Heut‘ abend» sowie Harald Lesch, der seine Fernsehkarriere beim damaligen BR-alpha begann. Fritz Egner erinnert sich, wie er durch den Erfolg von «Dingsda» von heute auf morgen seine Anonymität verlor. Michaela May reflektiert über ihre Autoszene in der Serie «Irgendwie und Sowieso» und konstatiert, dass diese durchaus gefährlich war und eigentlich ein Stunt hätte sein sollen. Tilmann Schöberl gibt zu Protokoll, dass er mit «Telekolleg» Latein gelernt habe.Die Sendung «BR Retro – 75 Jahre BR» wird zum Treffpunkt der Generationen, bei dem Filmausschnitte unterschiedlich bewertet werden. Während ältere Zuschauer nostalgische Erinnerungen oder persönliche Bezüge zu den Ausschnitten haben, empfinden jüngere Zuschauer diese als kurios oder nicht mehr vorstellbar.