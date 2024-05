ARD feiert 25 Jahre Hauptstadtstudio

Vermischtes

Der Westdeutsche Rundfunk nahm das Sendekomplex am 22. Mai 1999 in Betrieb.

Das ARD-Hauptstadtstudio ist für die bundespolitische Berichterstattung der gesamten ARD zuständig. Seit nunmehr 25 Jahren liefern die rund 70 Korrespondentinnen und Korrespondenten tagesaktuelle Beiträge, Analysen und Kommentare für die Radioprogramme der ARD, die Nachrichtenformate im Ersten und in den Dritten Programmen, für tagesschau24 und tagesschau.de.Die Berichterstattung aus dem ARD-Hauptstadtstudio Berlin über Bundespolitik erfolgt seit 1999 durch Korrespondentinnen und Korrespondenten. Die Themen sind vielfältig und finden sich in unterschiedlichen Formaten wieder. Das Themenspektrum der Berichterstattung ist vielfältig und umfasst Hintergrundbeiträge zur Kindergrundsicherung im «Bericht aus Berlin», die ARD-Sommerinterviews mit den Parteivorsitzenden sowie tagesaktuelle Kommentare zu Beschlüssen des Kabinetts. Die Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem Studio an der Spree sind fester Bestandteil der täglichen Berichterstattung aus der Bundeshauptstadt.Bereits vor der Verlegung des Parlaments- und Regierungssitzes von Bonn nach Berlin im Jahr 1999 war das ARD-Hauptstadtstudio sendefähig. Unter der Leitung der Bauherren Westdeutscher Rundfunk (WDR) und Sender Freies Berlin, dem heutigen Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), wurde das Gebäude von 1996 bis 1998 errichtet. Innerhalb der Berichterstattungen über die Amtszeiten von drei Bundeskanzlern seit der Eröffnung am 22. Mai 1999 haben Korrespondentinnen und Korrespondenten des ARD-Hauptstadtstudios journalistische Beiträge erstellt. Im Verlauf der Jahre sind zudem zahlreiche weitere journalistische Ausspielwege hinzugekommen. Für tagesschau.de stellt das ARD-Hauptstadtstudio inzwischen mit seinen Nachrichten, Kommentaren, Berichten und Hintergrundinformationen den größten Zulieferer dar.Die Federführung für die Gemeinschaftseinrichtung der ARD obliegt dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. rbb-Intendantin Ulrike Demmer: "Das ARD-Hauptstadtstudio steht für den Kern der ARD: Von hier kommt kompetente, unabhängige Berichterstattung für alle unsere Ausspielwege. Die Tagesschau im Ersten, die vielen Informations- und Nachrichtensendungen unserer Radiowellen, tagesschau.de im Web und auf Social Media - alles undenkbar ohne die Zulieferungen aus Berlin. Hier arbeiten Journalistinnen und Journalisten, die sich hervorragend in ihren Themen auskennen - und diese Themen deshalb auch richtig gut erklären können. Damit erreichen sie jeden Tag viele Millionen Menschen, die auf diese Qualität setzen."ARD-Vorsitzender Kai Gniffke: "Die Bundespolitik hat Auswirkungen auf das Leben aller Menschen in Deutschland. Darum ist es so wichtig, dass über diese Politik sachkundig, zuverlässig und verständlich berichtet wird, damit Menschen sich ihre eigene Meinung bilden können. Im Hauptstadtstudio setzt die ARD seit 25 Jahren erfolgreich ihre geballte Kraft und Kompetenz für diese Aufgabe ein."