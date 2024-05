Das neue The CW-Programm 2024/2025

Hintergrund

Am Montag sollen die Familien quizzen, am Dienstag kommt Wrestling. Der Mittwoch ist für ausländische Fiction vorgesehen, am Donnerstag kommen fiktionale Eigenproduktionen.

Die Serien

«Game of Thrones»-Star Sophie Turner spielt die Hauptrolle der berüchtigten Juwelendiebin Joan Hannington in dieser aufregenden und emotionalen Geschichte, die vor dem pulsierenden Hintergrund der 1980er Jahre spielt - einer Ära, die für ihre kühnen Modetrends, ikonische Musik und kulturellen Veränderungen bekannt ist. Die Serie beginnt mit Joan, einer feurigen und kompromisslosen Frau in ihren Zwanzigern, die zutiefst vernarbt und verletzlich ist. Sie ist eine hingebungsvolle Mutter für ihre sechsjährige Tochter Kelly, aber sie ist in einer katastrophalen Ehe mit einem gewalttätigen Kriminellen namens Gary gefangen. Als Gary auf der Flucht ist, ergreift Joan die Gelegenheit, ein neues Leben für sich und ihre Tochter aufzubauen. Joan wird eine meisterhafte Juwelendiebin. Sie begibt sich auf eine aufregende Reise, bei der sie bis an ihre Grenzen geht, angetrieben von ihrem Wunsch, für ihre Tochter zu sorgen und ein sicheres Zuhause für sie beide zu schaffen. Durch ihre scharfe Intelligenz, ihren Charme und ihr Talent für Imitation und Performance folgen wir den Drehungen und Wendungen in Joans Leben, den Höhen und Tiefen, dem Herzschmerz und der Freude, die diese Geschichte so fesselnd machen. Turner spielt die Hauptrolle neben Frank Dillane («Fear the Walking Dead») als Boisie, einem Londoner Antiquitätenhändler. Kirsty J. Curtis («Match Not Found») spielt Nancy, Joans ältere Schwester und Salonangestellte, während Gershwyn Eustache Jr. («I May Destroy You») Albie porträtiert, einen alten Bekannten von Boisie, der sich mit seiner Frau Val, gespielt von Laura Aikman («The Split»), ein neues Leben in Spanien aufgebaut hat.



«Joan» wurde von der renommierten Drehbuchautorin Anna Symon («The Essex Serpent») geschrieben und vom BAFTA-Preisträger Richard Laxton («Rain Dogs») inszeniert. Die Serie wird von Snowed-In Productions produziert und von Ruth Kenley-Letts («Stonehouse»), Jenny Van Der Lande («Too Close»), Neil Blair («The Midwich Cuckoos») und Richard Laxton ausgeführt. Die Serie wurde von Polly Hill, Head of Drama, für ITVX in Auftrag gegeben. Die Serie wird in Zusammenarbeit mit All3Media International und The CW Network produziert.



«The Librarians: The Next Chapter» ist ein Spin-Off der ursprünglichen TV-Serie «The Librarians», die die Abenteuer der Hüter eines magischen Aufbewahrungsortes der mächtigsten und gefährlichsten übernatürlichen Artefakte der Welt verfolgte. Im Mittelpunkt der neuen Serie steht Vikram (Callum McGowan), ein „Librarian“ aus der Vergangenheit, der eine Zeitreise in die Gegenwart unternommen hat und nun hier festsitzt. Als er in sein Schloss zurückkehrt, das jetzt ein Museum ist, setzt er versehentlich Magie auf dem ganzen Kontinent frei. Ihm wird ein neues Team zur Seite gestellt, das ihm helfen soll, das Chaos zu beseitigen, das er angerichtet hat, und das ein neues Team von Bibliothekaren bildet. In der Serie spielen Callum McGowan als Vikram Chamberlain, Jessica Green als Charlie Cornwall, der Wächter, Olivia Morris als Lysa Pascal, die Wissenschaftlerin und Bluey Robinson als Connor Green, der Historiker. Dean Devlin fungiert als Showrunner und ausführender Produzent neben Marc Roskin und Rachel Olschan-Wilson von Electric Entertainment. Noah Wyle fungiert ebenfalls als ausführender Produzent. Mark Franco von Electric Entertainment und Jonathan English von Balkanic Media produzieren ebenfalls.



«Scrabble» ist eine fesselnde, rasante Interpretation des weltweiten Brettspiel-Phänomens. In jeder Folge kämpfen Wortkünstler in einer Reihe von süchtig machenden Wortspielen mit Geschick und Strategie um Punkte und die Beherrschung eines riesigen Scrabble-Bretts in der Mitte des Sets. SCRABBLE wird von der bei den Fans beliebten Schauspielerin, Sängerin, Produzentin und Regisseurin Raven-Symoné moderiert und von Hasbro Entertainment, The CW, Mattel Television Studios und Lionsgate Alternative Television produziert. David Garfinkle, Gabriel Marano und Michelle Mendelovitz fungieren als ausführende Produzenten.



Das beliebte Quizspiel «Trival Pursuit» wird in einem Entertainment-Format mit vielen Fragen neu interpretiert. Das Spiel findet auf einer riesigen Version des kultigen Trivial Pursuit-Spielbretts statt. Die Teilnehmer kämpfen in einer Reihe von mitspielenden Fragekategorien darum, Keile zu gewinnen und sich gegenseitig in die Mitte zu schlagen. Der Sieger tritt dann in einem dramatischen Finale gegen die Uhr an, um den großen Geldjackpot zu gewinnen. Die Show wird von dem mit dem Emmy ausgezeichneten Schauspieler, Regisseur, Produzenten und Podcaster LeVar Burton moderiert und von Hasbro Entertainment, The CW, Lionsgate Alternative Television und Talpa Studios produziert. David Garfinkle, Gabriel Marano, John De Mol, Matt Walton und Matt Pritchard fungieren als ausführende Produzenten.



«Good Cop/Bad Cop» ist eine einstündige Dramedy, die sich um Lou (Leighton Meester, «Gossip Girl») und Henry (Luke Cook, «Katy Keene», «Chilling Adventures of Sabrina») dreht, ein ungleiches Geschwisterpaar, das in einer kleinen Polizeistation im pazifischen Nordwesten ermittelt. Sie müssen sich mit farbenfrohen Bewohnern, einem ernsthaften Mangel an Ressourcen und ihrer sehr komplizierten Dynamik untereinander und mit ihrem Polizeichef Big Hank (Clancy Brown, «Dexter: New Blood», «Billions») - der zufällig ihr Vater ist - auseinandersetzen. Die Serie wird von Future Shack Entertainment und Jungle Entertainment für die Sender The CW Network und The Roku Channel in den Vereinigten Staaten und Stan in Australien produziert und von John Quaintance geschrieben. Jeff Wachtel, Trent O'Donnell («Ghosts») und Chloe Rickard fungieren als ausführende Produzenten. Trent O'Donnell fungiert auch als Regisseur und Phil Lloyd als Co-Executive Producer. «Good Cop/Bad Cop» wird in Zusammenarbeit mit ITV Studios produziert und von diesen vertrieben. Die Produktion wird von der Regierung von Queensland durch die Screen Queensland's Production Attraction Strategy unterstützt.



In der Mystery-Thriller-Serie «Sherlock & Daughter» verlässt Sherlock Holmes (David Thewlis, «Fargo», «The Artful Dodger») seine gewohnte Umgebung und ist auf mysteriöse Weise nicht in der Lage, einen düsteren Fall zu untersuchen, ohne das Leben seiner engsten Freunde zu riskieren. Auftritt: die junge Amerikanerin Amelia (Blu Hunt, «The Originals», «The New Mutants»). Nach dem mysteriösen Mord an ihrer Mutter erfährt sie, dass ihr vermisster Vater der legendäre Detektiv sein könnte. Trotz völlig unterschiedlicher Hintergründe und Einstellungen müssen die beiden zusammenarbeiten, um eine globale Verschwörung aufzuklären, den Mord an ihrer Mutter aufzuklären und sicher herauszufinden, ob sie wirklich Sherlocks Tochter ist. Der internationale Emmy-Preisträger Dougray Scott («Batwoman», «Crime») spielt außerdem Holmes' Erzfeind Moriarty. «Sherlock & Daughter» wird von Starlings Television Distribution, Albion Television und StoryFirst produziert und steht unter der Leitung von Showrunner und Executive Producer James Duff («The Closer», «Major Crimes») und wird von Brendan Foley («Cold Courage», «The Man Who Died») entwickelt, geschrieben und produziert. Micah War Dog Wright («They're Watching», «First Nations Comedy Experience») und Shelly Goldstein («Cold Courage», «Laverne & Shirley») arbeiten gemeinsam mit Duff und Foley als Autoren an der Serie. Karine Martin, Chris Philip, Peter Gerwe, Dominic Barlow und Ivan Dunleavy fungieren außerdem als ausführende Produzenten.

The CW Network kündigte heute an, dass es im Herbst 2024 sein siebentägiges Primetime-Programm 2024-25 mit einer aufregenden Reihe von neuen und wiederkehrenden Originalserien, familienfreundlichen Spielshows, bei Fans beliebten ungeschriebenen Serien und der weiteren Expansion von CW Sports mit den Network-Debüts von «WWE NXT», Pac-12 College Football und der NASCAR Xfinity Series starten wird.Die Zukunft der Formateundist gegenwärtig unklar. Im Sommer wird zunächst die dritte Staffel vonausgestrahlt, eine Fortsetzung des Formats ist jedoch noch nicht entschieden.„Die Herbstsaison 2024 ist ein weiterer Schritt in der kühnen Transformation von The CW Network, da wir weiterhin eine Medienmarke mit dem Fernsehen als Kernstück aufbauen“, sagte Brad Schwartz, President of Entertainment, The CW Network. „The CW verzeichnet derzeit drei aufeinanderfolgende Wachstumsquartale und wir freuen uns auf ein Herbstprogramm, das stärker ist als je zuvor, beginnend mit einem brandneuen Spieleabend mit «Trival Persuit» und «Scrable» - zwei Spiele, die Familien seit Jahrzehnten genießen und von den Fan-Lieblingen LeVar Burton und Raven-Symoné moderiert werden. Wir haben neue Staffeln der wiederkehrenden Erfolgsserien «Sullivan’s Crossing» und «Superman & Lois», deren letzte Staffel ein wöchentliches TV-Event ist, das man nicht verpassen darf. Mit «Joan», mit der brillanten Sophie Turner in der Hauptrolle, und «The Librarians: The Next Chapter» wird unser Programm weiter wachsen.“20.00 Uhr «Trival Pursuit» (Neue Show)21.00 Uhr «Scrabble» (Neue Show)20.00 Uhr «WWE NXT»20.00 Uhr «Sullivan’s Crossing» (Staffel 2)21.00 Uhr «Joan» (Neue Serie)20.00 Uhr «Superman & Lois» (Finale Staffel)21.00 Uhr «The Librarians: The Next Chapter» (Staffel 2)20.00 Uhr «Whose Line Is It Anyway?»21.00 Uhr «Inside The NFL»Sport19.00 Uhr Spielfilme