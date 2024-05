Alexander Adolph: Ein Polizeifilm ist ja auch immer das Porträt seiner Polizisten

Interview

Der beliebte Regisseur hat einen neuen «Polizeiruf 110» mit Johanna Wokalek inszeniert. Adolph würde sich auch freuen, wenn es bestimmte Geräte im Baumarkt nicht mehr gäbe.

Hohe Sensibilität, Empathie, die Fähigkeit zuzuhören, sich zurückzunehmen. Aber: Sobald sie das Gefühl hat, dass ihr jemand die Wahrheit vorenthält, entwickelt sie raubtierhafte Züge. Dann kann sie auch ganz anders und ist in der Wahl der Mittel nicht zimperlich. Das macht sie zu einem extremen und hochspannenden Charakter. Und sie hat Humor.Das ist eine besondere Beziehung. Polizistinnen und Polizisten verbringen mit Kolleginnen und Kollegen mehr Zeit als mit den eigenen Familien. Bei den Kollegen Cris Blohm und Dennis Eden treffen zwei Weltsichten aufeinander. Dennis hat als Mordermittler seine ganz spezielle Vorgehensweise, seine Sicht auf die Dinge und steht in gutem Kontakt zu seinen Gefühlen. Es kommt hinzu, dass die berufliche Beschäftigung mit Mord und Totschlag dramatische Züge aufweist. Aber auch wenn es mal knirscht, sie mögen einander sehr.Das war von Anfang an klar. Der Produzent Hamid Baroua kennt einen echten Brandermittler und wollte aus dessen Welt erzählen - also eine Geschichte vom Feuer, vom Verbrennen, der Vernichtung. Gemeinsam mit der Redaktion, also Claudia Simionescu und Tobias Schultze, sind wir sehr schnell daraufgekommen, einen Schwerpunkt auf das Brandopfer zu legen und unsere Ermittler maximal zu herauszufordern. So entstand die Idee einer Art Amour Fou. Ein Polizeifilm ist ja auch immer das Porträt seiner Polizisten.Es gab sehr interessante Gespräche mit Experten. Was im Film zum Thema Brandstiftung und dem Tathergang erzählt wird, spiegelt auf eine Weise die Wirklichkeit. Vielleicht wären deutsche Brandermittler froh, wenn bestimmte Geräte, die man heute in jedem Baumarkt kaufen kann, verboten würden.Das waren gemeinsame Entscheidungen von Redaktion, Produktion, Regie. Und ich finde, dass wir ein aufregendes Ensemble in unserem Polizeiruf versammelt haben.Dass so viele Menschen unseren Film gesehen haben, hat uns sehr gefreut. Und mir bedeutet es was, dass mich hinterher viele Leute persönlich angesprochen oder mir geschrieben haben, weil der Film sie bewegt hat.«Die nettesten Menschen der Welt» sind ja vom Genre und der Erzählweise etwas Ungewöhnliches im deutschen Fernsehen. Das haben wir nur machen können, weil die Serie in erster Linie für die Mediathek hergestellt wurde. Insofern bin ich nicht enttäuscht, sondern stolz, dass wir mit dieser großartigen Besetzung vor und hinter der Kamera diese Geschichten erzählen durften - und gespannt, was noch kommt....