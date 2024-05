Rundschau

Die Netflix-Kultserie ist zurück, AppleTV+ versucht es mit Reisen in unterschiedlichen Universen und bei «Bodkin» steht eine True-Crime-Serie im Mittelpunkt.

«Bridgerton» (Staffel 3, Part 1, seit 16. Mai bei Netflix)

«Dark Matter» (seit 8. Mai bei AppleTV+)

«Bodkin» (seit 9. Mai bei Netflix)

«Exit» (seit 15. Mai in der ZDFmediathek)

«Black Twitter: A People's History» (seit 9. Mai bei Hulu)

In der kommenden Ballsaison versucht ein neuer Schwung Debütantinnen sein Glück. Doch dieses Jahr tritt mit Penelope ein Mauerblümchen mit Doppelleben ins Licht.Die Serie folgt Jason Dessen (Joel Edgerton), einem Physiker, Professor und Familienvater, der eines Nachts auf dem Heimweg durch die Straßen von Chicago in eine alternative Version seines Lebens entführt wird. Das entwickelt sich schnell zu einem Albtraum, denn als er versucht, in seine Realität zurückzukehren, findet er sich inmitten der verblüffenden Landschaft von Leben wieder, die er hätte leben können.In dieser düsteren Thriller-Komödie macht sich ein Team von Podcaster in einer irischen Stadt auf die Suche nach drei Fremden, die auf mysteriöse Weise verschwunden sind.Die exzessiven Partys der Freunde gehen auch nach Williams Tod weiter. Ihre neueste Geschäftsidee: steuerfreier Cashflow aus grüner Energie.Inspiriert von Jason Parhams WIRED-Artikel „A People's History of Black Twitter“ zeichnet diese dreiteilige Dokumentarserie den Aufstieg, die Bewegungen, die Stimmen und die Memes nach, die Twitter zu einer einflussreichen und dominierenden Kraft in fast allen Bereichen des politischen und kulturellen Lebens der USA gemacht haben.