RTL+ scheucht Reality-Stars durch Suriname

Warner Bros. Television hat zahlreiche Prominente unter Vertrag genommen.

Die neue Showwird von Filip Pavlović, dem Gewinner der Dschungelcamp-Staffel 2022, moderiert. Die Produktion erfolgte durch Warner Bros. International Television Productions Deutschland GmbH für den Streamingdienst RTL+, der die Sendung in dem südamerikanischen Land Suriname drehte. Das Format wurde bereits in den Niederlanden, Spanien und Finnland ausgestrahlt, wobei die Besetzung jeweils eine andere war. Die Ausstrahlung der Show erfolgt in Deutschland bereits am Donnertag, den 6. Juni 2024.Die zwölf bekanntesten Reality-Kandidatinnen durchlaufen den Dschungel des grünsten Landes der Welt: Suriname. Hierbei handelt es sich um einen kleinen Staat in Südamerika, der zu 93 Prozent mit Regenwald bedeckt ist. Die Teilnehmerinnen müssen sich in verschiedenen Wettbewerben miteinander messen und leben währenddessen unter freiem Himmel mitten im Regenwald. Die Kandidatinnen spielen gemeinsam um den Jackpot, wobei nur eine von ihnen am Ende die Chance auf ein Preisgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro hat. Die Teilnehmerinnen spielen um Geld und um ihren Schlafplatz. Die Gewinnerinnen füllen die Teamkasse und schlafen im Luxus-Camp, während die Verliererinnen im Loser-Camp untergebracht sind, wo sie auf jeglichen Luxus verzichten müssen.Die Teilnehmerinnen sind Emmy Russ, Patricia Blanco, Carina Spack, Jasmin Herren, Theresia Fischer, Marlisa Rudzio, Ricarda Raatz, Vanessa Nwattu, Sandra Sicora, Claudia Haas sowie das Mutter-Tochter-Gespann Danni Büchner und Joelina, die erstmals gemeinsam an einer Reality-Show teilnehmen.