Sat.1 startet «Wer kocht das Beste für die Gäste?»

Frank Rosin fordert Cornelia Poletto, Johann Lafer, Ali Güngörmüs, Mario Lohninger und The Duc Ngo heraus.

Der Fernsehsender Sat.1 hat eine neue Kochsendung angekündigt.startet am Mittwoch, 3. Juli 2024 um 20.15 Uhr und ist bereits eine Woche vorher beim Streamingdienst Joyn zu sehen. Obwohl die neuen Kochshows am Nachmittag den Appetit der Zuschauerinnen und Zuschauer überhaupt nicht treffen, setzt Sat.1-Chef Marc Rasmus weiter auf diese Marke.So fordern in der neuen Sat.1-Primetime-Show «Wer kocht das Beste für die Gäste» in jeder Folge Spitzenköche wie Cornelia Poletto, Johann Lafer, Ali Güngörmüs, Mario Lohninger und The Duc Ngo den Sat.1- und Kabel Eins-Star Frank Rosin zu einem einzigartigen Duell heraus. Entweder Rosin oder sein Gegner - wer nach drei Gängen die meisten Gäste auf seiner Seite hat, gewinnt. Über Sieg oder Niederlage entscheidet die größte Kochshow-Jury der TV-Geschichte mit 33 Gästen.SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Es gibt viele gute Kochshows im deutschen Fernsehen. Mit unserer neuen Show «Wer kocht das Beste für die Gäste?» erzählen wir das Thema noch mal ganz neu und setzen die Gäste in den Fokus - sie allein entscheiden über Sieg oder Niederlage der Starköche. Das ist Entertainment mit Geschmack. Und für Frank Rosin und seine Duellanten eine vollkommen neue Herausforderung."