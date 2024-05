Paralympics: Denise Schindler steht am Mikrofon

Köpfe

Zwischen Ende August und Mitte September finden die Paralympics in Paris statt.

Die Verantwortlichen des ZDF haben Denise Schindler verpflichtet, die bereits am Mittwoch, 28. August 2024, bei der Eröffnungsfeier der Paralympics vor der Kamera stehen wird. Gemeinsam mit Florian Zschiedrich wird sie die Übertragungen immoderieren. Das Team wechselt sich mit Katja Streso und dem langjährigen ZDF-Paralympics-Experten Matthias Berg ab."Wir freuen uns, mit Denise Schindler eine junge, erfolgreiche ehemalige Para-Athletin im ZDF-Team begrüßen zu dürfen", sagt ZDF-Sportchef und ZDF-Paralympics-Teamchef Yorck Polus. "Mit ihren Erfolgen bei Weltmeisterschaften und Paralympics in der jüngeren Vergangenheit hat sie das Sportlerblut noch in sich. Sie wird kompetent, unterhaltsam und emotional durch die Sendungen führen - und sicher mit vielen Kommentaren aus Sicht der Athletinnen.""Ich freue mich sehr, für das ZDF in Paris dabei zu sein", sagt Denise Schindler. "Als Expertin geht es mir auch darum, den tollen Para-Sportlern in Deutschland die Bühne zu geben, die sie verdient haben, und die Geschichten hinter ihren Leistungen zu erzählen."Seit 2010 ist Denise Schindler (38) über 13 Jahre als Radsportlerin mit Prothese aktiv, wurde Weltmeisterin, vierfache paralympische Medaillengewinnerin und Behindertensportlerin des Jahres. Die Bronzemedaille in der Einerverfolgung bei den Paralympischen Sommerspielen 2020 in Tokio, die sich für sie wie Gold anfühlte, bleibt ihr auch am Ende ihrer Leistungssportkarriere besonders in Erinnerung.